Wellness auf dem Weilerhof

Auf der Freilichtbühne in Lützelburg unterhalten die Schauspieler mit einer Komödie. Und die ist bestens gewählt

Von Sonja Diller

Noch vor der Abenddämmerung um halb neun wird die letzte kühle Halbe organisiert, die mitgebrachten Sitzpolster ordentlich zurechtgerückt; Souffleuse Andrea Zesewitz klettert in den kleinen Holzkasten vor der Bühne am Theaterheim. Dann läutet die Glocke zum ersten Akt. Es kann losgehen mit der immerhin 72. Sommersaison auf der Freilichtbühne Lützelburg.

Anna, die Bäuerin vom Weilerhof (Michaela Meir), ist verzweifelt. Der Hof steht vor der Pleite, und die Situation scheint aussichtslos. Sie sieht sich schon mit Knecht Hannes (Josef Braun) und Magd Berta (Monika Erdhofer) auf der Straße stehen. Obwohl sie ja gerne helfen möchte, rät sogar Steuerberaterin Irene (Anita Reinermann) zum Verkauf an die Immobiliengesellschaft, die ein Auge auf den Hof geworfen hat. Doch das kommt für Bäuerin Anna nicht infrage. Da hat Magd Berta, die oberflächlich nicht die Hellste ist, die zündende Idee: Wellness auf dem Weilerhof soll Touristen auf den Hof und Geld in die leere Kasse bringen.

Mit dem Vierakter von Andreas Heck hat die Truppe der Freilichtbühne Lützelburg einen klaren Erfolg gelandet. Der idyllische Biergarten des Theaterheims war am Premierenabend gut gefüllt, die Stimmung prächtig und der Applaus reichlich. Für die noch sechs Aufführungen bis zum 13. Juli sieht das Wetter gut aus. „Wir hoffen auf schöne, lustige Abende mit toller Stimmung“, ist Michaela Meir zuversichtlich. Sie muss es wissen, immerhin hat sie mit 30-jähriger Bühnenerfahrung schon manch stürmische Saison im Freilichttheater am Waldrand er- und überlebt.

Schwärmerei und Niesattacken

Bevor es auf der Bühne zum Happy End kommen kann, ist so einiges geboten. Die ersten Gäste Helga (Tini Reichenbach) und Fritz (Andreas Winter) in den kurzerhand als biologisch wertvoll deklarierten Betten im Heu schwanken zwischen naturromantischen Schwärmereien und allergischen Niesattacken. Plötzlich gar nicht mehr so schlimm allergisch ist Fritz, als die junge Eva (Tamara Hihler) als weiterer Feriengast auftaucht. Das Quartett der ersten Feriengäste komplettiert Anita (Julia Brauchler), die an allem etwas auszusetzen hat. Sie torpediert die Bemühungen der Gastgeber mit einem ganz besonderen Ziel, das sich jedoch erst am Ende zeigt. Die gelungene Gaudi quittieren die Premierengäste gerne mit Zwischenapplaus und sparen nicht mit Lachern. Dabei war die Komödie rund um den Weilerhof, der zum Wellnesshof wird, gar nicht die erste Wahl von Spielleiter Markus Drechsler und seiner Crew. Doch für das eigentlich ausgesuchte Stück herrschte eklatanter Mangel an männlichen Darstellern.

Regelrecht auf die Jagd nach willigen Nachwuchsschauspielern habe man sich gemacht, aber „da war nichts zu machen“, erinnert sich Michaela Meir.

Aufführungen Jeweils um 20.30 Uhr wird am 3., 5., 10., 12. und 13. Juli zum ersten Akt geläutet. Am Sonntag, 7. Juli, geht es schon um 16.30 Uhr los. Karten können online unter theater@tsvluetzelburg.de reserviert werden. Die Kasse öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn.