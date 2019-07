13.07.2019

Welterbe: Kraftwerk öffnet sich

Langweid macht bei Aktionstag mit

Das Augsburger Wassermanagement-System ist Unesco-Welterbe und mit ihm die drei Lechkraftwerke von Gersthofen, Langweid und Meitingen.

Diese besondere Auszeichnung wird am Samstag, 20. Juli, mit dem stadtweiten Aktionstag „Augsburger Wasserglanz“ gefeiert. Auch das Lechmuseum Bayern im historischen Wasserkraftwerk Langweid, das nun zu Augsburgs Welterbestätten gehört, öffnet zwischen 16 und 22 Uhr seine Pforten.

Im Lechmuseum in Langweid wird der Fluss mit all seinen Facetten präsentiert. Höhepunkt sind eine begehbare historische Turbinenkammer sowie ein Generator von 1906, dem Erbauungsjahr des Kraftwerks. Mit einem Shuttle-Service können Interessierte von der Augsburger Innenstadt zum Lechmuseum und zurück fahren. Der Shuttlebus fährt von 15 bis 21 Uhr alle eineinhalb Stunden. Einstiegsort in Augsburg ist in der Karolinenstraße, Parkplatznummer 15. (AL)

