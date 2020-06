vor 33 Min.

Weltflüchtlingstag beschäftigt auch in Neusäß

Der Weltflüchtlingstag und der Tag der offenen Gesellschaft sind auch für den Neusässer Helferkreis für Geflüchtete wichtige Daten. In diesem Jahr fielen sie auf denselben Tag, den vergangenen Samstag. Der Helferkreis suchte deshalb auf dem Neusässer Wochenmarkt Kontakt zu den Marktbesuchern. „Vielfalt macht das Leben bunter“ – diese Botschaft wollten die Veranstalterinnen verbreiten und außerdem Unterschriften für die Petition „#LeaveNoOneBehind – jetzt die Corona-Katastrophe verhindern – auch an den Außengrenzen“ sammeln. Bereits über 366000 Menschen haben die Online-Petition auf change.org schon unterschrieben.

Dafür, dass jeder Mensch das Recht auf ein menschenwürdiges Leben hat, tritt auch der Helferkreis der Geflüchteten in Neusäß ein.

Um die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus einzuhalten, entschied sich der Helferkreis dazu, seinen Stand auf der Grünfläche außerhalb des Marktes aufzubauen. Eigentlich werden am Tag der offenen Gesellschaft jedes Jahr öffentlich Tafeln aufgestellt, die zum gemeinsamen Essen und Diskutieren einladen. Das war dieses Jahr nicht möglich. Die Veranstalterinnen deckten dennoch einen Tisch bunt ein und schmückten ihn mit Kerzen, Blumen und Geschirr aus verschiedenen Kulturen. „Herzliche Einladung für den 19. Juni 2021“ stand auf einem Plakat, das an einem der Stühle befestigt war. Der Helferkreis hofft, dann umso mehr Menschen an einer gemeinsamen Tafel begrüßen zu dürfen. Ein Kontakt zum Helferkreis ist über die Homepage der Stadt Neusäß möglich. (AZ)

Themen folgen