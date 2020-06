11:45 Uhr

Weltverband der Ehrenamtlichen: Wolfgang Krell vertritt Europa in der Welt

Plus Ehrenamtliche aus allen Kontinenten sprechen regelmäßig über ihre Arbeit. Dann ist Wolfgang Krell dabei. Wie sich Freiwilligkeit in der Region verändert und was Corona damit zu tun hat.

Von Jana Tallevi

Wolfgang Krell ist seit fast 25 Jahren Geschäftsführer des Freiwilligen-Zentrums in Augsburg. Der Diedorfer vertritt zudem seit einigen Monaten die europäischen Mitglieder der International Association of Volunteer Efforts (IAVE) als Vertreter Europas im Weltvorstand. Wir sprachen mit ihm über seine Arbeit.

Die meisten Ehrenamtlichen engagieren sich doch eher ganz lokal bei sich zu Hause. Wozu ist denn da ein Weltverband nötig?

Wolfgang Krell: Unsere Erfahrung ist: Es sind die Ehrenamtlichen und Freiwilligen, die am Ende eine Gesellschaft ausmachen – diejenigen, die mehr tun als ihre Pflicht. Das ist in jedem Land so. Zudem nehmen Ehrenamtliche Entwicklungen in der Gesellschaft vorweg, sie probieren neue Dinge aus, beispielsweise im Umweltschutz oder im sozialen Bereich. Ein Beispiel ist die Hospizbewegung: Da haben Menschen vor mehr als 50 Jahren gesagt, sie wollen etwas anders machen und Sterbende aktiv begleiten. Heute ist Hospizarbeit Teil unserer Gesellschaft, der einfach dazugehört und längst nicht mehr nur von Ehrenamtlichen bearbeitet wird.

Und das lässt sich auf weltweite Entwicklungen übertragen?

Krell: In Teilen schon. Wenn wir uns treffen, so wie 2018 bei der Weltfreiwilligen-Konferenz in Augsburg mit 730 Teilnehmern aus 70 Ländern, dann hat das oft dieselbe Dynamik: Kollegen berichten über ihre Projekte. Am ersten Tag denkt man, ja, das ist genau wie bei uns, am zweiten Tag sieht man nur noch die Unterschiede, und dann kommen langsam die Ideen, wie wir daraus Projekte für uns umsetzen könnten. Ehrenamt oder freiwilliges Engagement, wie wir es heute hier in Deutschland sehen, ist übrigens nicht unsere Erfindung, sondern aktive Bürgerinnen und Bürger gibt es in allen Ländern der Welt. Was allerdings ganz anders ist: Es gibt Länder, etwa in Lateinamerika, da riskieren Menschen für ehrenamtliche Arbeit ihr Leben. Da muss man dann schon schlucken.

In der Region Augsburg hat das Zentrum mehr als 700 Partner

Aktuell engagieren sich im Freiwilligen-Zentrum Augsburg mehr als 1600 Menschen in 400 Engagementangeboten. Was ist heute anders als zu Beginn?

Krell: Damals gab es nur vier Freiwilligen-Agenturen in Deutschland, die Caritas hat dann auf einen Schlag 15 weitere Agenturen in ganz Deutschland eröffnet, Augsburg war dabei. Heute haben wir freilich mehr Mitarbeiter, mehr Freiwillige und mehr als 700 Partner in der Region Augsburg und bieten auch eigene Projekte an. Es wird insgesamt öffentlich mehr über Engagement gesprochen als damals. Ein Grundsatz ist geblieben: kein Geld für Zeit, also keine Bezahlung im Ehrenamt.

Warum ist denn solch ein Freiwilligen-Zentrum überhaupt nötig? Wenn ich mich engagieren will, dann gehe ich einfach zur Pfarrei oder zur Flüchtlingshilfe in meinem Ort, was mir eben liegt, und biete meine Mithilfe an.

Krell: So ist das nicht immer. Zu uns kommen Menschen, die sagen, ich will mich gerne engagieren, aber oft sind deren Vorstellungen nicht so klar. Und manche wollen sich auch nicht genau vor ihrer Haustüre engagieren.

Organisationen müssen Ehrenamtliche gezielt suchen

Wie meinen Sie das?

Krell: Inzwischen wird oft darüber geklagt, dass Organisationen keine Ehrenamtlichen mehr finden. Da liest man dann im Amtsblatt vielleicht: „Wir suchen dringend Ehrenamtliche!“ Sinnvoller ist es, gezielt zu suchen. Etwa: „Wir benötigen Hilfe bei der Wartung unserer Computer.“ Wer so etwas kann und machen möchte, fühlt sich eher angesprochen.

Und wie können Sie da helfen?

Krell: Wir beraten etwa Vereine in der Organisation ihrer Freiwilligenkoordination. Viele Menschen wollen sich heute flexibler engagieren, etwa in klar umrissenen Projekten. Darauf müssen sich die Ehrenamtsorganisationen einstellen. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist aber auch die Beratung von Freiwilligen. Einmal ist eine Frau zu uns gekommen, die jahrelang ihren Mann bis zu dessen Tod gepflegt hatte. Sie wollte weiter ehrenamtlich in der Pflege aktiv sein. Gemeinsam wurde klar, dass für sie etwas ganz anderes besser wäre. Durch die Beratung können wir Kompetenzen erfahren und den Blick der Bürgerinnen und Bürger weiten, welche Vielfalt es im freiwilligen Engagement gibt.

Wer engagiert sich denn überhaupt? Und warum engagieren die sich ehrenamtlich?

Krell: Das ist kunterbunt. Wir haben Menschen von 14 bis 85 Jahren in unserer Kartei. Auch die Motivationen sind ganz unterschiedlich. Bei Schülern und Studenten geht es oftmals um Orientierung, auch für ihr späteres Berufsleben. Frauen, die aus der Familienphase kommen, wollen manchmal über freiwillige Arbeit testen, wie weit sie nach außen gehen können und das noch mit der Familie vereinbar ist. Und ältere Menschen kommen zu uns und sagen: „Mir geht es gut, ich bin noch fit und möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

Viel ehrenamtliches Engagement wird nach außen nicht sichtbar

Und das empfinden alle gesellschaftlichen Schichten so?

Krell: Tatsächlich engagieren sich eher die, denen es selbst gut geht. Wer selbst in seinem Alltag zu kämpfen hat, der macht das weniger. Aber es gibt auch viel ehrenamtliches Engagement, das nicht nach außen dringt. Ein Beispiel sind die muslimischen Gemeinschaften: Was da passiert, davon steht meist nichts in der Zeitung.

Wie hat sich Ihre Arbeit durch Corona verändert?

Krell: Gleich zu Beginn der Pandemie ist der Bereich Nachbarschaftshilfe stark gewachsen, viele haben sich gemeldet und wollten etwa für Senioren einkaufen gehen. Von denen wiederum haben sich nur wenige gemeldet. Wir wissen, dass es für ältere Menschen oft schwer ist, sich auch selbst einzugestehen, dass es an der Zeit ist, Hilfe anzunehmen. Unser größtes Projekt sind die Lesepaten, die es in allen Augsburger Grundschulen gibt. Das funktioniert momentan nicht mehr, wir überlegen aber, wie wir Lernpatenschaften für Kinder vermitteln können, die durch die Online-Beschulung abgehängt sind.

Ehrenamt ist Ihr Beruf. Steht Ihnen privat auch der Sinn nach freiwilligem Engagement?

Krell: Natürlich! Ich war in Diedorf in der Kirchenverwaltung, habe dort die Diedorfer Tafel mitgegründet und war mit Kollegen vor ein paar Jahren dabei, einen Teil des europäischen Martinus-Pilgerwegs durch Bayern zu planen. Beruflich beim SKM in der Diözese Augsburg komme ich eigentlich aus der Betreuung von Straffälligen und deren Rückkehr in die Gesellschaft. Deshalb ist mir der Verein „Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik“ ein besonderes Anliegen, dort bin ich Vorsitzender. Es geht darum, den europäischen Gedanken voranzubringen. Wir möchten unter anderem das gegenseitige Verständnis von unterschiedlichen Ansätzen in der Kriminal- und Sozialpolitik fördern und Innovationen in diesem Bereich voranbringen. Aber ich bin gerade 60 geworden, mein erstes Enkelkind ist auf der Welt. Da sucht man dann schon genauer aus, wie man seine Zeit einsetzt.

