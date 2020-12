vor 31 Min.

Wendemanöver endet in Gersthofen mit Zusammenstoß

In der Röntgenstraße in Gersthofen hat es gekracht.

Ein 23-jähriger Autofahrer wollte in der Röntgenstraße in Gersthofen wenden. Den Wagen einer 53-Jährigen hatte er dabei offenbar übersehen.

Ein Sachschaden von etwa 6000 Euro ist am Donnerstag bei einem Wendemanöver in Gersthofen entstanden. Laut Polizei querte eine 53-jährige Autofahrerin gegen 11.15 Uhr die Kreuzung Böhmerwaldstraße / Bergstraße mit ihrem Auto geradeaus in Richtung Röntgenstraße.

Gleichzeitig wendete ein 23-Jähriger an der Röntgenstraße seinen Wagen, weil er die Röntgenstraße wieder zurückfahren wollte. Dabei übersah der 23-Jährige laut Polizei den Wagen der 53-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. (AZ)

