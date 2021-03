11:14 Uhr

Wendemanöver in Heretsried endet mit drei Verletzten

Ein 38-Jähriger verfährt sich und fährt in einen Feldweg, um umzudrehen. Im gleichen Moment fährt eine 76-Jährige an ihm vorbei.

Drei Verletzte und einen hohen Sachschaden hat es bei einem Unfall am Montag kurz hinter Heretsried gegeben. Ursache war ein Missverständnis.

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Forchheim war laut Polizei gegen 13 Uhr auf der Staatsstraße 2036 zwischen Heretsried und Peterhof unterwegs. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang bemerkte er, dass er sich verfahren hatte. Er bog daher mit seinem Ford Mondeo zunächst nach rechts in einen Feldweg ab, um anschließend umzudrehen. Eine hinter ihm fahrende 76-jährige Frau ging jedoch davon aus, dass der Autofahrer lediglich anhalten möchte, und wollte vorbeifahren. In diesem Moment zog der 38-Jährige nach links, es kam zum Zusammenstoß. Die Feuerwehren von Affaltern, Heretsried und Welden waren mit 22 Mann vor Ort und sicherten die Unfallstelle.

Rettungswagen, Notarzt und ein Hubschrauber waren im Einsatz

Der Mann und seine 24-jährige Beifahrerin sowie die 76-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen in die Krankenhäuser von Wertingen und die Uniklinik Augsburg. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber waren zur Versorgung der Verletzten am Einsatzort. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. (thia)

