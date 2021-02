vor 47 Min.

Wenig Anrufer: Corona-Hotline des Landkreises nur noch werktags

Weil derzeit die Nachfrage nach Beratung gering ist, ist die Corona-Hotline nun wieder zu den normalen Dienstzeiten besetzt.

Ende Januar hatte das Landratsamt Augsburg die Erreichbarkeit seiner Corona-Hotline auf das Wochenende und die Feiertage ausgeweitet. Da die Nachfrage in der Bevölkerung bislang sehr gering war - am vergangenen Wochenende gingen beispielsweise lediglich 14 Anrufe ein - hat man sich nun dazu entschlossen, die Erreichbarkeit der Hotline 0821/3102 2101 wieder auf die üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes abzuändern. Sollten an Wochenenden und an Feiertagen doch vereinzelt Fragen zur Corona-Pandemie aufkommen, ist die Corona-Hotline Bayern (täglich von 8 bis 18 Uhr) unter Telefon 089/122220 zu erreichen.

Zum Thema Impfen gibt es eine eigene Hotline im Kreis Augsburg

Zudem ist für Fragen zum Thema Impfen unter der Telefonnummer 06102/20825591 (Erreichbarkeit: Montag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr) eine Informations-Hotline für das Impfzentrum im Landkreis Augsburg eingerichtet. Einen Impftermin kann man hier aber nicht vereinbaren. (AZ)

