Wenig Gäste beim ersten Mal

Zum Zwergl will auch im April kostenloses Essen für Bedürftige anbieten

Von Renate Dumreicher

Punkt 15 Uhr, ein riesen Kessel Gemüseeintopf ist fertig, und das Team im Zum Zwergl ist bereit. Alexander Cochran, Eigentümer der Bar, lädt von 15 bis 19 Uhr Hilfsbedürftige zum Essen ein.

Der junge Gastwirt möchte auf diese Weise seinen Mitbürgern etwas zurückgeben. „Ich mache keine Unterschiede. Rentner, Alleinerziehende, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind – alle können kommen. Ich will einfach etwas Gutes tun“, war seine Intention. Und die Idee kommt bei seinen Stammkunden gut an. Nicht nur Privatpersonen unterstützen mit Geldspenden seine Aktion, sondern auch Gersthofer Unternehmen steuern etwas dazu bei: Brot von der Bäckerei Kraus, Gummibärchen von Bears & Friends und Getränke von der Schlossbrauerei Unterbaar gibt es kostenfrei an diesem Sonntag.

Die Nervosität war groß in den letzten Tagen. „Ich hoffe so sehr, dass mein Angebot angenommen wird und dass die Menschen sich trauen, zu kommen“, sagt er aufgeregt. Mit Livemusik will er die Stimmung auflockern. Pete Louis, ein erfahrener Musiker aus Gersthofen, sorgt den ganzen Nachmittag für gute Musik und stellt seine Dienste kostenfrei zur Verfügung. Getanzt wird auch schon mal. „Wenn geöffnet ist, dann kommen wir auch vorbei“, sagen ein paar Stammgäste. Zwei Frührentner, 61 und 51 Jahre alt, haben von der Aktion über Freunde erfahren und gemeinsam entschieden, vorbeizuschauen. Sie wollen nicht namentlich genannt oder fotografiert werden, berichten aber, dass ihnen das Geld oft nicht reicht. „Miete und ständig steigende Kosten, da bleibt nicht viel übrig zum Leben. Sonntage sind immer so einsam. Wir haben keine Familien und fühlen uns oft allein, haben niemanden zum Reden. Da ist so ein Treffpunkt wirklich toll für uns“, sagt der 51-Jährige. „Wir erzählen das auf jeden Fall weiter und kommen gerne im April wieder“, fügt sein Freund hinzu.

Spontan entscheidet sich Alexander Cochran, bei Radio RT1 anzurufen und seine Aktion vorzustellen. Aber trotz der zusätzlich ausgestrahlten Werbung im Laufe des Nachmittags bleibt der große Ansturm leider aus. „Die Reste werde ich zur Tafel bringen“, überlegt er gemeinsam mit seinem Team. „Und am 3. Sonntag im April, also an Ostersonntag, beginnen wir schon um 12 Uhr. Da spendiert der Gersthofer Radiosender Radio SD1 die Fleischpflanzerl“, erzählt er.

