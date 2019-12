vor 4 Min.

Weniger Hubraum wird im Augsburger Land immer beliebter

Im Augsburger Land hat die Zahl der Autos mit Motoren unter 1,4 Litern zugenommen. Doch weniger Kubik bedeutet nicht automatisch mehr Umweltfreundlichkeit.

Was bringt das Jahr 2020 im Augsburger Land auf dem Automobilsektor? Werden die Elektroautos an der Stromtankstelle Schlange stehen? Oder überholen die SUV auch weiterhin ihre vierrädrigen Konkurrenten? Im Kreis Augsburg zeigt ein Blick auf die Statistik: Die Dicken sind in der Minderheit, die Kleinen aber auch nicht der Renner. 16,2 Prozent der Autos haben im Landkreis nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrtbundesamtes einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum.

35 Prozent sind mit Motoren unter 1,4 Litern unterwegs. Der Rest liegt in der Klasse zwischen 1400 und 1999 Kubikzentimetern, Hybride mit eingerechnet. Der Bestand umfasst alle Autos – vom Oldtimer bis zur Neuzulassung und spiegelt recht genau wieder, was tatsächlich gefahren wird und was sich die Menschen so leisten können.

2526 Fahrzeuge unter 1,4 Litern mehr

Ist der Bestand der Maßstab, sieht es so aus: Im Kreis Augsburg nahm die Zahl der Autos mit Motoren unter 1,4 Litern von 2018 auf 2019 um 2526 Fahrzeuge zu. Macht 56.812 Pkw oder 34,98 Prozent. In den anderen Motorklassen stieg die Zahl der Fahrzeuge in der Klasse 1400 bis 1999 Kubik um 609. Damit liegt deren Zahl bei 78.909 Autos, der Anteil bei 48,59 Prozent. Bei den Autos mit mehr als zwei Litern gab es im Kreis Augsburg einen Anstieg um 78 Fahrzeuge. Bestand: 26347 Fahrzeuge (16,22 Prozent).

Wobei aber kleine Motoren nicht automatisch schwach auf der Brust sind. Miniraketen haben fast alle Hersteller im Programm. Und es ist auch nicht so, dass ein kleiner Motor automatisch auch der umweltfreundlichere ist.

Ein Klein-Benziner schluckt schon auf dem Papier um die fünf Liter Super. Und wer sich technisch auskennt, weiß: Gasfuß und Verkehrslage spielen beim Verbrauch die entscheidende Rolle. Verbrauch hängt immer von der Drehzahl ab, Bleifuß und hohe Drehzahlen oder viel Kurzstreckenverkehr plus Stop-and-go im Stau treiben den Verbrauch hoch.

Was ist ein verbrauchsintensiver Motor?

SUV-Verbote fordert vor allem Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Und Matthias Miersch, Vize-SPD-Bundestagsfraktionschef, setzt laut Agenturmeldungen die Forderung nach einem Neuzulassungsverbot für verbrauchsintensive Autos drauf. Doch was ist ein verbrauchsintensiver Motor?

Ein Goggo aus den 50ern schluckte 4,3 bis 4,5 Liter auf 100 Kilometern oder bei Vollgas auch mal sieben Liter. Heute braucht ein Zwei-Liter-Diesel-Motor vergleichbare Treibstoffmengen. Goggo und Zwei-Liter-Diesel blasen ungefähr die gleiche Menge Kohlendioxid in die Luft, abgesehen davon, dass der Goggo ein Zweitakter war. Denn der Kohlendioxidausstoß ergibt sich aus dem Spritverbrauch. Diesel produziert bei der Verbrennung mehr Kohlendioxid, aber in der Realität weniger, weil der Motor weniger Treibstoff verbraucht als ein gleichstarker Benziner. Das heißt, verbrauchsintensiv sind die Benziner – außer sie sind Hybride.

Fahrzeuge müssen ihre Daten speichern und melden

2020 wird der reale Verbrauch jedes neu entwickelten Fahrzeugs, das verkauft wird, onboard aufgezeichnet. Ein Jahr lang gibt es noch eine Übergangszeit für Autos, die nicht komplett neu entwickelt wurden. Vom 1. Januar 2021 müssen alle neuzugelassenen Fahrzeuge ihre Daten speichern und melden. Und wenn das online geschehen würde, gäb’s auch eine Lösung für das CO2-Problem: Jeder bekommt die gleiche Spritmenge zugeteilt und wenn die verbraucht ist, würde auch das Auto von Umweltministerin Svenja Schulze für den Rest des Jahres abgeschaltet werden. Wer sich im Kreis Augsburg jedoch zwei, drei Autos leisten kann, fährt dann immer noch. (teb, zds)

Themen folgen