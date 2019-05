vor 49 Min.

Weniger Kühe im Stall

Bauernverband spricht von einer Tendenz, die sich fortsetzen wird

Beginnt jetzt eine „Rinderdämmerung“? Rund 11,95 Millionen Milchkühe, Mastrinder, Zuchttiere, Mutterkühe oder Kälbchen stehen nach der jüngsten Zählung in den Ställen und auf der Weide von Flensburg bis Berchtesgaden, rund 332000 weniger als ein Jahr vorher. Im Kreis Augsburg geht die Rinderhaltung ebenfalls zurück: Aktuell werden 51437 Tiere (20298 Milchkühe) gehalten, 730 weniger als vor einem Jahr. Im Jahr 2013 registrierten die Statistiker hier 54866 Rinder (Milchkühe: 22213).

Aktuell ist der geringere Bestand in den Ställen laut Bauernverband eher eine Wetterfolge: „Die Ursache liegt in den 2018 gestiegenen Kuhschlachtungen. Aufgrund der Futterunsicherheit nach der langen Trockenheit selektierten viele Landwirte verstärkt Kühe und Färsen aus.“ Längerfristig wird sich allerdings der Trend der sinkenden Erzeugung von Rindfleisch in Deutschland fortsetzen, steht im Situationsbericht 2018/19.

Die 20298 Milchkühe machen momentan rund 39,5 Prozent des gesamten Rinderbestands aus (2013: 40,5 Prozent). Deutschlandweit kletterte der Anteil in den vergangenen fünf Jahren von 33,6 (2013) auf 34,3 Prozent (2018). (zds)

