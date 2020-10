18:00 Uhr

Wenn Bayern und Österreich in Stadtbergen aufeinander treffen

Stefan Leonhardsberger und Stephan Zinner sinnieren in Stadtbergen über den Rausch und präsentieren Literarisches und Komödiantisches auf höchstem Niveau.

Von Michaela Krämer

Auf diesen Abend muss man einfach anstoßen: Wenn ein Oberösterreicher und sein bayerischer Konterpart durch die Kaffee- und Wirtshausliteratur gehen, kann es ja nur kurzweilig werden. Allerdings verträgt Leonhardsberger keinen Kaffee und Zinner kein Bier. Das geht ja schon gut los! Bei Rauschbefindlichkeiten hingegen kennen sie sich aus – höflich ausgedrückt. In Österreich gibt es 30 verschiedene Bezeichnungen für den „Rausch“, verrät Leonhardsberger. Der leichteste von allen ist „Fahnl“, die Steigerung geht bis zum „Duliö“, dem heiteren Rausch. „Im Wirtshaus muss man sich mit Alkohol imprägnieren, bis man lärmdicht ist“, zitiert er den Literaten Alfred Polgar aus dem Werk „Der verlogene Heurige.“

Von den Zuhörern hat kaum jemand gewusst, dass es in München zweierlei Bier gibt. Aber Zinner klärte auf: Es gibt ein Bier, wo man „oja“ und ein Bier, bei dem man „echt jetzt“ sagt. Auch sollte man sich schon Gedanken im Diesseits über das Jenseits machen, wobei Gedanken über das Diesseits im Jenseits zweifelhaft, ja vielleicht sogar ausgeschlossen sind, sinniert Zinner. Hoffnungsvoll ging es weiter mit dem Thema „Liebe“. Das Unglück der Deutschen: Sie denken, dass das Wort Erotik von Erröten stammt. Darauf gab es gleich ein Zitat von Berti Vogts: „Sex vor einem Spiel dürfen die Jungs halten wie sie wollen, nur in der Halbzeit will ich nix hören.“

Auch die "Badewanne des Todes" hatte Leonhardsberger in Stadtbergen dabei

Es war ein Genuss, das austro-bajuwarische Duo live zu erleben. Denn wie sie Literarisches und Komödiantisches auf höchstem Niveau und mit viel schauspielerischem Können präsentierten, ist bemerkenswert. Mit Geschichten und Anekdoten unter anderem von Joseph Roth, Egon Friedell und Anton Kuh auf der österreichischen und unter anderem Gerhard Polt, Frank Wedekind und Karl Valentin auf der bayerischen Seite verstehen es beide, derbe bis feinherbe Texte auf gleicherweise unterhaltende, humorvolle und erfrischende Weise zu interpretieren. Dabei kamen auch eigene Geschichten wie beispielsweise „Die Badewanne des Todes“ nicht zu kurz.

An diesem Abend kamen Lebensweisheiten, Erkenntnisse und Fußballerzitate genauso zu ihrem Recht wie Falco und der Zentralfriedhof, auch Gott, der niemals Löwenbräu trinkt, aber den ganzen Tag im Waschsalon herumhängt und auch auf Hintern tätowierte Handelsschiffe – einfach genial!

Bekifftes Pferd trifft auf den Pferdeflüsterer Redford

Neben unterhaltsamen und nachdenklichen Geschichten, die sich beide für diesen Abend ausgesucht hatten, haben sie auch musikalisch einiges zu bieten. „Was von uns bleibt, wenn wir nimma da sind“ oder „Es ist wieda moi soweit“ kam man auch ein bisschen ins Grübeln. Als Zugabe gab es eine leidenschaftliche Geschichte um ein Polizei-Pferd, das bekifft eine abenteuerliche Reise antritt und am Ende auf Robert Redford, den Pferdeflüsterer, trifft.

Und die Zuhörer selbst? Sie mussten den Abend hinter Masken verbringen. Die gute Stimmung haben sie sich dadurch allerdings nicht vermiesen lassen.

