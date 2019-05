vor 18 Min.

Wenn Bergbau das Wasser schädigt

Gersthofer Schüler sammelten interessante Eindrücke in Tschechien

Menschen anderer Länder kennenlernen über das Erasmus+-Projekt: Im Anschluss an das Projekt in Gersthofen sowie die Aufenthalte in Slowenien und in den Niederlanden fuhren zehn Schüler des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums in die Kleinstadt Frdlant in der Nähe von Liberec. Begleitet wurden sie dabei von Christine Schmid-Mägele und Peter Krauß.

Bei unserer Ankunft wurden die Schüler freundlich von einer tschechischen Lehrkraft empfangen. Es folgte eine herzliche Begrüßung der Austauschpartner und deren Familien, die die deutschen Gäste daraufhin mit zu sich nach Hause nahmen.

Am Montag begann das Programm, das die tschechischen Lehrkräfte vorbereitet hatten. Zwei „Ice Breaker Games“ dienten zunächst dazu, die Schüler der jeweils anderen Länder besser kennenzulernen. Diese waren aus den Niederlanden und Slowenien angereist. Im Anschluss daran bekamen alle eine Führung durch die Schule sowie durch die Stadt Frdlant, die mit der Besichtigung des Schlosses endete.

Am Tag darauf ging’s mit dem Bus nach Bad Liebwerda, um eine Probe des dortigen Wassers zu nehmen, das dann später in der Schule untersucht wurde. Nach einer kurzen Pause fuhren die Schüler weiter nach Turów in Polen. Dort befindet sich ein Tagebau, der für die Trinkwasserproblematik in Frdlant und anderen umliegenden Städten verantwortlich ist. Durch den fortschreitenden Braunkohleabbau leidet die Region zunehmend unter Wasserknappheit. In eine weitere Mine, die für Wasserprobleme in der Gegend sorgt, ging’s tags darauf: Die Uranmine in Stráz pod Ralskem. Dort lernten die Schüler unterschiedliche Methoden des Uranabbaus sowie die Sanierungs- und Revitalisierungsarbeiten in der kontaminierten Zone auf dem Gelände der Mine kennen.

Am Donnerstag besuchten sie einen wissenschaftlichen Vergnügungspark in Liberec namens „IQ Landia“, in dem viele interessante Dinge über Wasser, aber auch über Naturereignisse wie Erdbeben und Stürme zu erfahren waren. Daraufhin fuhren sie zum Fuß des Berges Jeschkenkoppe; von dort aus wanderten sie zum „Jeschkenhaus“, einem Hotelturm mit Fernseh- und Radiosendemast in der Spitze. Zum Abschluss erstellten die Schüler ein Video über den Aufenthalt in Frdlant und das Erasmus+-Programm. In Kleingruppen entstanden 13 kurze Videos voller lustiger Bilder, Videos und Interviews. Im Anschluss daran gab es eine kurze Gesangseinlage von einer Gruppe Schüler aus den unterschiedlichen Ländern des Austausches. (AL)

Themen Folgen