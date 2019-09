19:32 Uhr

Wenn Menschen statt Bienen das Obst bestäuben müssen

Der Bezirks-Kunstpreisträger Maximilian Prüfer führt in einer Ausstellung in Oberschönenfeld die Konsequenzen des Raubbaus an der Natur vor Augen.

Von Gerald Lindner

Das Bienensterben in der Kunst? Einen bewegenden Ansatz hat Maximilian Prüfer gefunden. Der Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben 2017 widmet sich dem Thema in der neuen Ausstellung der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld. Sie trägt den Titel BIEN.

Bei diesem Ausstellungstitel handelt es sich um einen historisch gewachsenen Begriff für den Superorganismus des Bienenvolks, betont der 33-jährige Künstler. Maximilian Prüfer sieht ähnlich wie Joseph Beuys die Biene als „politisches Tier“: Der Bienenstock als Gemeinschaftssystem kann als Analogie zu gesellschaftlichen Prozessen betrachtet werden.

Obstbäume müssen von den Menschen selbst bestäubt werden

2017 erhielt Prüfer den Kunstpreis des Bezirks Schwaben als Reisestipendium. Dieses führte ihn mehrmals in die chinesische Provinz Sichuan. „Dort wurden durch politische Fehlentscheidungen erst die Vögel getötet, welche für eine Dezimierung der Insekten sorgten.“ Als dann die Insekten überhandnahmen, wurden sie mit Insektiziden ausgerottet. Die Folge: „In einigen Regionen Chinas gibt es seit Jahrzehnten keine Bienen mehr.“ Daher müssten dort die Obstbäume mühsam von den Menschen selbst bestäubt werden. Dabei klettern diese hoch in die Bäume, was angesichts der immer dünner werdenden Äste in der Krone auch gefährlich ist.

Prüfer beobachtete die Menschen bei dieser Arbeit, dokumentierte, fotografierte und filmte dies. Er lernte sogar selbst das Bestäuben und kletterte auf die Bäume. Schließlich kaufte er dort im Frühjahr dieses Jahres einen Birnbaum. „Dort habe ich selbst nur eine einzige Blüte bestäubt.“ Weil es keine Bienen gibt, wuchs auch nur aus dieser einen Blüte eine Birne. Diese ist, als Bronzeabguss mit echtem Goldmantel, der Mittelpunkt der Ausstellung in Oberschönenfeld. An der Wand präsentiert der Künstler originale Obstbaumblüten aus China, die er in Honig eingelegt hat.

Einige Exponate sollen den Betrachter auch verblüffen.

Im Raum installiert hat Prüfer als „konzeptionelle Performance“ auch die Körbe, welche die Menschen beim Bestäuben tragen, die Gläser, in die sie mit einem an der Spitze mit Federn bestückten Stecken die Pollen einsammeln. Diese Stecken sind ebenfalls zu sehen. Einige Exponate sollen den Betrachter auch verblüffen. So scheint eine braun glänzende Kuppel in Form eines klassischen, oben abgerundeten Bienenstocks aus poliertem Bernstein zu bestehen. In Wirklichkeit ist es allerdings ein Glas, das randvoll mit Honig gefüllt ist, der diesem Objekt seine Bernsteinfarbe verleiht.

Außerdem zeigt Prüfer in einem Film zum Projekt die Mühen, welche die chinesischen Menschen in den betroffenen Provinzen auf sich nehmen müssen, wenn sie überhaupt Obst ernten wollen. Dieser Film bewegt sich allerdings zwischen Arbeitsalltag und Poesie, zwischen atmosphärischen Stimmungen und zufällig beobachteten Szenerien, mit Verfremdungen und ungewöhnlichen Schnitten.

„Auffällig war, dass es in diesem Gebiet extrem selten Vögel zu sehen gab“, erzählt Maximilian Prüfer. Allerdings zeigten sich inzwischen erste Anzeichen, dass sich die Natur wieder erholen könnte und die Insekten zurückkehren. „Derzeit findet in China ein starker Wandel statt – hin zu mehr Natur.“ Seine Ausstellung sieht er als einen Appell an die Menschen, vor allem in hoch entwickelten Regionen wie Europa, achtsamer mit der Natur umzugehen.

Zu wenig Rücksicht auf die fragile Struktur des Ökosystems

Der Umstand, dass bei uns ein dramatisches Insektensterben stattfinde, müsse da ein Alarmzeichen sein. „Die chinesischen Bauern sehen ihre mühsame Bestäubungsarbeit nicht als Qual, sondern als eine Herausforderung“, hat Prüfer festgestellt. Die fehlenden Bienen in China sieht der Künstler als ein Symbol dafür, welche Verschlechterungen der Lebensbedingungen der Mensch sich selbst einhandelt, weil er weltweit zu wenig Rücksicht auf die fragile Struktur des Ökosystems nimmt.

„Martin Prüfer ist der vierte Künstler, der den Kunstpreis des Bezirks Schwaben in Form eines Reisestipendiums erhalten hat“, erklärte Bezirkstagspräsident Martin Sailer bei der Vernissage. Ein solches Stipendium sei eine Anknüpfung an alte mäzenatische Traditionen. „Es ermöglicht jungen Künstlern, ein Projekt ihrer Wahl zu realisieren und neue Wege zu erproben.

Ausstellung Maximilian Prüfer: BIEN, Schwäbische Galerie des Museums Oberschönenfeld. Bis zum Sonntag, 24. November, geöffnet jeweils von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.

