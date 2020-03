Wenn Menschen trotz der Corona-Pandemie an der Tankstelle feiern

Plus "Wir wollen unsere Freiheit": Seit Bars geschlossen sind, gibt es nicht mehr viele Optionen zum Feiern. Nachtschwärmer haben sich neue Orte gesucht.

Im Moment sind Appelle zu Hause zu bleiben allgegenwärtig. Epidemie-Fachleute, Ärzte und selbst die Bundeskanzlerin warnen vor unnötigen sozialen Kontakten. Experten rechnen damit, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung sich mit Corona anstecken werden. Bei einer Sterblichkeit von zwei Prozent würde das über eine Million Tote bedeuten. Abstand halten soll die Ansteckung behindern. An zahlreichen Tankstellen im Landkreis hält man das nicht für nötig. Dort stehen abends nach wie vor viele Menschen. Sie trinken Bier und rauchen Zigaretten.

Gersthofen: Geburtstag der Freundin gefeiert

„Wir sehen das alles etwas entspannter als viele andere. Und den Geburtstag unserer Freundin müssen wir auch feiern. Was anderes hat ja nicht mehr auf“, sagt ein junger Mann an der RAN-Tankstelle in Gersthofen. Jedes Jahr würden auch 25 000 Menschen an der Grippe sterben, sagt ein anderer. Er steht mit etwa zehn Freunden in einem Kreis. Für junge Leute wie ihn sei das Virus nicht so gefährlich wie für Ältere, sagt einer. Tatsächlich ist auch bei jungen Menschen ein schwerer Krankheitsverlauf nicht ausgeschlossen, sagen Experten. „Wir machen weiter wie bisher, solange es keine Ausgangssperre gibt“, meint ein anderer. Sie beschweren sich über Hamsterkäufe. „Wir lassen uns nicht verrückt machen“, sagt der junge Mann.

Furcht vor einer Ausgangssperre

Auch an einer Meitinger Tankstelle stehen drei junge Männer. Sie sehen die Lage ähnlich: „Wir genießen unsere Freizeit, solange wir noch keine Ausgangssperre haben. Wenn sie kommt, haben wir eh verloren“, meint einer. Er wisse nicht, wie er zwei Wochen Isolation aushalten solle. „Da wird man ja verrückt“, befürchtet er. „Frag mal den Andi, der geht schon seit Wochen nicht mehr raus“, antwortet einer seiner Freunde. Auch er nimmt die Situation gelassen: „Hände waschen und nicht verrückt machen lassen. Dann kommt man da durch“, findet er.

Als am Montag der Katastrophenfall ausgerufen wurde, sei in Meitingen viel los gewesen: „Die ganzen Schüler waren alle noch mal draußen, bevor alles zumacht“, erinnert er sich. Auf dem Land sei die Lage noch einmal anders als in der Stadt. Auch im Landkreis Augsburg gebe es zahlreiche Erkrankte, die keine Symptome zeigten, warnt der Sprecher des Landratsamts Jens Reitlinger. In Quarantäne kämen nur Leute die Kontakt mit einer Person gehabt haben, die Symptome zeigt. Ein Treffen in kleiner Runde sei ja wohl noch möglich, meint ein Meitinger, der seinen Namen nicht nennen will. Damit hat er Recht, sagt auch Reitlinger: „Natürlich ist das weder zielführend noch empfehlenswert, aber wir haben keine juristische Handhabe“.

Was sie von Schutzmaßnahmen halten

Ein junger Mann in Gersthofen ist skeptisch: „Ich persönlich finde das mit Corona total übertrieben“. Er steht bei der RAN-Tankstelle in Gersthofen. Er gehört zu einer anderen Gruppe als die eingangs Erwähnte. Bei der Vogelgrippe seien die Einschränkungen auch nicht nötig gewesen, findet er. Seine Freunde widersprechen ihm heftig: „Wenn wir Corona kriegen, können wir auch unsere Eltern anstecken“, sagt einer. Selbst wenn man keine Symptome habe, könne man seine Mitmenschen infizieren.

Er und seine Freunde wären ohne die Pandemie in einen Club gegangen, sagt er. Damit hätten sie aber schon vor Wochen aufgehört. Zu Hause wollen sie aber auch nicht feiern: „Wir nehmen Rücksicht auf unsere Eltern. Wenn wir mit fünf sechs Leuten bei denen auftauchen, würden wir sie zu sehr stören“, meint einer der Freunde.

Abstand halten als einzige Möglichkeit

Auch Reitlinger warnt vor unnötigen Treffen: „Es geht darum, Infektionsketten zu unterbrechen. Nur so können wir das Gesundheitssystem entlasten“, warnt er. Deswegen solle man nicht beieinander stehen und vor jedem Sozialkontakt gut nachdenken, ob er nötig sei. Abstand halten sei die einzige Möglichkeit, das Virus zu behindern. Auch vor der Tankstelle in Gersthofen haben sie Angst vor einer Ausgangssperre : „Wir wollen unsere Freiheit. Wie soll man da leben, wenn man nicht mehr vor die Tür darf?“, fragt einer.

