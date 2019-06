00:32 Uhr

Wenn Naturgeister abends tanzen

Eukitea spielt neue „Elfenserenade“ auf der Freilichtbühne Anhausen

Sommerzeit ist Open-Air-Zeit für die Akteure des Diedorfer Theaterensembles Eukitea. Nach der begeistert aufgenommenen Premiere der „Elfenserenade“ im Sommer 2012 kommen die bezaubernden Naturwesen um den grünkugeligen Elfenkönig zurück. Für die Premiere am Freitag, 28. Juni, um 20.30 Uhr auf der Waldbühne Anhausen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Unter Leitung von Stephan Eckl gibt’s eine Fortsetzung mit viel Musik von Njamy Sitson und auch Gesang. Die Elfen wollen ein Mittsommernachtsfest feiern, um allen Glück zu bringen. Dazu ist immer auch ein Gast nötig – aber alle Eingeladenen haben diesmal abgesagt. Da kommt ein Vater mit seiner Tochter in den Wald. „Soll man die zwei Menschen einladen“, fragt sich der Elfenkönig. Vor allem: Die Menschen können Elfen nur im Traum sehen – außer sie machen sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Elemente.

Die Eukitea-Akteure werden wieder unterstützt von den Eukitea-Kindern, die als putzige Elfen über die Waldbühne toben. Für die Premiere der „Elfenserenade“, eines Stücks für Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie am Freitag, 28. Juni, ab 20.30 Uhr verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 26. Juni, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns das Jahr, in welchem die erste „Elfenserenade“ aufgeführt wurde.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

für 17/15/8 Euro gibt es im Eukitea Theaterbüro Diedorf, Telefonnummer 08238/964743-96 oder info@aukitea.de, bei der Buchecke Diedorf, Hauptstraße 29 sowie im Café Pustet, Karolinenstraße 8, Augsburg und an der Abendkasse.

