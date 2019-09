vor 20 Min.

Wenn Wirtshausmusik richtig wild wird

Die Gruppe Boxgalopp serviert Traditionelles frech im Kloster Thierhaupten

„Bäddsch! Bäng! Bumm!“ – wer würde dabei auf den Gedanken kommen, dass es hier um Musik geht? Jedoch verspricht die Gruppe Boxgalopp „wundervoll wilde Wirtshausmusik“. Für ein Konzert in den Herzog-Tassilo-Stub’n im Kloster Thierhaupten am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr verlosen wir dreimal zwei Karten.

Das Musikerkonglomerat Boxgalopp hat sich dem wilden, frechen und ungestümen Musizieren verschrieben. Dabei sehen sich die Boxgalopper in der Tradition der Musikanten früherer Generationen: Sie wühlen tief in Opas und Omas Notenschatzkiste, um Perlen fränkischer und außerfränkischer Musikkultur ans Tageslicht zu bringen. Im großen Volksmusik-Kochtopf werden diese regionalen und biologisch einwandfreien Schätze einmal kräftig durchgerührt und mit den Boxgalopp-typischen Gewürzen abgeschmeckt: Leidenschaft, Spielfreude und Energie. Am Schluss werden Musikleckerbissen zum Tanzen, Zuhören und Mitsingen auf den Teller gezaubert. Kein Wunder also, dass auf Boxgalopp-Konzerten 20- bis 80-Jährige fröhlich durcheinanderhüpfen und miteinander tanzen. Oder einfach andächtig lauschen und genießen. Die Besetzung für Thierhaupten umfasst Res Richter (Klarinette, Dudelsack und Gesang), Katharina Schalanda (Klarinette und Gesang), David Saam (Akkordeon, Ukulele und Gesang) sowie Christoph Lambertz (Kontrabass, Bassklarinette und Gesang), der Volksmusikberater des Bezirks Schwaben. Und zur deftigen Musik gibt’s, wie es sich gehört, auch deftige Bewirtung. Für das Konzert des Bezirks Schwaben mit der Gruppe Boxgalopp am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr in den Herzog-Tassilo-Stub’n im Kloster Thierhaupten verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 24. September, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns die Funktion, die der Vollblutmusiker Christoph Lambertz beim Bezirk Schwaben hat. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

mit Platzreservierung zum Eintrittspreis für Erwachsene von 19 Euro, ermäßigt 16 Euro ist möglich beim Bezirk Schwaben, Telefonnummer 0821/3101–4533 und per E-Mail veranstaltungen@bezirk-schwaben.de.

