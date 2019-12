vor 18 Min.

Wenn der Glanz verblasst ist

Günther Maria Halmer spielt in der Komödie „Vier Stern Stunden“ in der Stadthalle Gersthofen.

Die Komödie „Vier Stern Stunden“ ist in der Stadthalle Gersthofen zu sehen. Charismatischer Schriftsteller trifft in diesem Stück auf eigenwillige Charaktere

„Vier Stern Stunden“ – dieser Komödientitel ist als Wortspiel zu verstehen, das mit Stars und Sternchen sowie Hotel-Sternen zu tun hat. Zu sehen ist das Stück am Samstag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Für die Vorstellung mit Fernsehliebling Günther Maria Halmer verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Im vornehm angehauchten Kur-Ambiente eines Nobelhotels, das schon bessere Tage gesehen hat, trifft ein charismatischer Schriftsteller, dessen Stern auch schon einmal heller leuchtete, auf eigenwillige Charaktere – eine geheimnisvolle Burkaträgerin, eine ehrgeizige Kulturjournalistin, ein überforderter Hotelier und eine unerschrockene Internet-Bloggerin. Verwicklungen erscheinen da unvermeidlich.

Für die Komödie „Vier Stern Stunden“ am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 12. Dezember, eine mit vollständiger Adresse und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Namen des Fernsehstars, der unter anderen darin zu sehen ist.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 32,50/29,10/23,50 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, in der Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

