10.10.2019

Wenn der Goldrausch mächtig wird

Kabarettist Stefan Kröll zeigt neues Kabarettprogramm im Gersthofer Ballonmuseum

Was hat Stefan Kröll mit Josef Beuys, den Azteken und Goldgräbern am Schliersee zu tun. In seinem neuen Kabarettprogramm „Goldrausch 2.0“ löst der diese Frage auf. Für seinen Auftritt am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Unter dem Titel vermutet man wohl zunächst im wörtlichen Sinne die Gier nach dem Edelmetall. Doch bei Kröll lauert hinter einem scheinbar harmlosen Thema eine explosive Mischung aus abgründigen Verbindungen und völlig unerwarteten Brüchen.

Waren die spanischen Eroberer Anhänger von Real Madrid oder Barcelona? Was hat der Opferkult der Azteken mit Privatpatienten zu tun? Es steckt wieder viel Kreatives in dem Programm.

Für den Kabarettabend „Goldrausch 2.0“ mit Stefan Kröll am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 23. Oktober, eine mit Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Auftrittsort Krölls. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 22,40 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern „Der Buchladen“ (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

