Wenn der Roboter als Pfarrer und Pfleger arbeitet

Für Herrn und Frau Braun nebst Silvano Tuiach wird das Älterwerden zum wichtigen Thema

Von Sonja Diller

Sie erwarten nach der Ernennung zum Weltkulturerbe nun zumindest auch noch die Verleihung des Goldenen Baggers für Augsburg. Das haben die – gefühlt ebenso lange wie die Wasserversorgung bestehenden – Großbaustellen einfach verdient.

Herr und Frau Braun alias Roland Krabbe und Gabriela Koch nahmen in der Langweider Mehrzweckhalle Augsburger An- und Aussichten aufs Korn, analysierten den Augsburger an sich und seine wunderlichen Eigenheiten. Die Langweider hatten gut lachen, ging es doch erst mal vorwiegend den Stadtbewohnern an den Kragen. Einen Testlauf für ihr neues Programm unternehmen Herr und Frau Braun gemeinsam mit Geisterfahrer Silvano Tuiach gerne in Langweid. Dort geht ein Teil des Erlöses an die Ugandahilfe Langweid-Stettenhofen, wofür sich Vorstand Ludwig Pröll bei den Experten für schwäbisches Gemüt herzlich bedankte.

Ab dem 20. Oktober erzählen die drei vom Kabarett mit ihrem neuen Programm „Nix für unguat“ dann in Stadt und Land, wohin es künftig mit den Schwaben und dem Rest der Welt so gehen wird. Es gibt Veränderungen, doch vieles bleibt auch wie es ist, wird bei den Weltnachrichten von heute bis 2039 klar.

Der Brexit und die Linie-5-Tram nach Königsbrunn stecken immer noch in der Planung fest, der FCA hat leichte Schwierigkeiten, den Platz in der Bayernliga zu verteidigen.

Doch es gibt auch Positives zu berichten. 2029 dürfen dank Robo-Pfaff alle Pfarreien wieder regelmäßig Gottesdienste in der eigenen Kirche feiern. Denn der künstliche Geselle schafft Nonstop-Predigten von 6 bis 23 Uhr.

Auch im Alter profitiert man künftig von der Automatisierung. Obwohl im Pflegeheim nur noch Promis und gut betuchte Bewohner menschliche Pfleger zu sehen bekommen, hat man auch in den günstigeren C- und B-Klassen beste Versorgung dank Seniorenwaschanlage mit sorgfältigem Unterbodenschutz.

Das Thema Älterwerden beschäftigt das inzwischen selbst etwas in die Jahre gekommene Trio nachhaltig. Dazu hat natürlich auch das Tuiach Alter Ego Walter Ranzmayr als Stargast einiges beizutragen.

Seit 1995 stehen die Brauns gemeinsam auf der Bühne und finden immer neue Spitzen, auf denen sie bayrisch-schwäbisches Lokalkolorit aufspießen können. Früher waren die schönsten Worte, die man zu hören bekommen konnte, „ich liebe dich“; heute sind es eher die Zauberworte „es ist gutartig.“

Es entwickelte so mancher Kalauer auf der Langweider Bühne ein leicht auf den Magen schlagendes Eigenleben: Mittellose Senioren als Ersatzteillager, im Mittelmeer zappelnde Nigerianer und Clowns im Ankerzentrum schrammen schon mal die Grenze zur Geschmacklosigkeit.

Aber Kabarett ist halt nicht nur lustig, sondern muss auch wehtun. Geschichten vom Froschkönig und den Begattungsriten von Hirschen und Menschen vertrieben den leichten Schluckauf aber schnell wieder. Es gefiel dem Publikum in der gut gefüllten Mehrzweckhalle immerhin so gut, dass der Wunsch nach einer Zugabe lautstark den langen Schlussapplaus begleitete.

