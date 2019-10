Wenn die Heilung nicht mehr im Mittelpunkt steht

Plus Ein Stadtberger und eine Steppacherin leiten den Förderverein für das Palliativzentrum. Sie wollen Patienten die letzten Tage ihres Lebens erträglicher machen.

Johanna L., 57 Jahre, ist schwer krank, sie hat Eierstockkrebs, wurde operiert, die Chemotherapie folgte, sie leidet unter den Folgen und der niederschmetternden Diagnose: austherapiert. Allein das Wort „Palliativ“ war für sie und ihre Familie ein Schock. Doch ein Lichtstreifen am Horizont, eines der acht Betten auf der Palliativstation des Klinikums in Haunstetten, macht ihr ein wenig Hoffnung, die letzte Phase ihres Lebens erträglich verbringen zu können.

Für dieses Ziel setzt sich der Verein „Menschen brauchen Menschen“ ein, der von dem Stadtberger Hans Jenuwein und der aus Steppach stammenden Ärztin Dr. Irmtraud Hainsch-Müller gegründet wurde. Sie leiten bis heute den Verein der ehrenamtlichen Helfer.

Ihr Aufenthalt ist begrenzt

Johanna L. sitzt mit Ehemann Franz im behaglich eingerichteten Wohnzimmer der Palliativstation, trinkt ihren geliebten Cappuccino und weiß, dass dort ihr Aufenthalt begrenzt ist. „In der Regel verweilen die Patienten zwischen zehn und 14 Tagen“, erklären die leitenden Oberärzte Dr. Irmtraud Hainsch-Müller und Dr. Christoph Aulmann. Im Falle einer Stabilisierung mit guter Symptomkontrolle können die Patienten zu Hause mit ambulanten Diensten betreut oder auch in ein Hospiz verlegt werden.

Johanna sagt, dass nicht mehr die Heilung im Mittelpunkt steht, sondern die Betreuung, das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Dazu trage auch die neue bettenbefahrbare, geschützte und ruhige Terrasse bei, die einen wunderbaren Blick in die gepflegte Parkanlage bietet. Die neu gestaltete, glasüberdachte Terrasse mit Markise und bequemen Sitzmöbeln, wurde gerade durch „Menschen brauchen Menschen“, dem Förderverein für Palliativpatienten am Universitätsklinikum Augsburg an den Träger übergeben.

Es sind oft nur die kleinen Dinge

Der eingetragene Verein wurde kurz nach der Eröffnung der Palliativstation am Klinikum Augsburg im Jahre 2009 gegründet. Die Idee der Gründungsmitglieder war auf der einen Seite, die Palliativstation mit Dingen auszustatten, für welche der Träger keine Mittel zur Verfügung stellen will oder kann, welche aber zum familiären Charakter und zum Wohlfühlen auf einer Palliativstation beitragen. „Es sind oft nur kleine Dinge, ein frischer Strauß Blumen auf den Patientenzimmern, ab und zu mal ein Konzert auf der Station, eine Tasse Kaffee, ohne die Station verlassen zu müssen. Kleine Dinge, die als angenehm empfunden werden und den Patienten und deren Angehörigen in schwieriger Phase Erleichterung bringen“, sagt Hans Jenuwein, der Vorsitzende des Fördervereins.

Auf der anderen Seite möchte der Verein helfen, die palliative und hospizliche Versorgung und Vernetzung in der Region zu verbessern. „Als wichtigen Punkt betrachten wir die palliative Fort- und Weiterbildung, sowohl für Ärzte, Pflegende, sowie anderer Berufsgruppen in der multidisziplinären, palliativen Versorgung“, erklärt Dr. Irmtraud Hainsch-Müller, leitende Oberärztin und 2. Vorsitzende des Fördervereins. Die Belastungen der Mitarbeiter auf der Palliativstation durch die hohe Zahl der Sterbefälle sei groß. Mit der Finanzierung von regelmäßiger Supervision und kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung des Teams werden die Mitarbeiter in ihrer oft belastenden Arbeit geschützt und gestärkt, erklärt die Steppacherin. Gelegentliche Mitarbeiterfeste oder ein gemeinsamer Biergartenbesuch festigen den Teamgeist.

Nun stehen 18 Palliativbetten zur Verfügung

Als im Mai 2017 die Palliativstation um weitere acht Betten am Medizin Campus Süd in Haunstetten erweitert wurde, somit stehen nun 18 Palliativbetten zur Verfügung, war der Förderverein wieder angefragt. Auch hier investierte er in eine Wohnzimmerausstattung, Kaffeevollautomaten, Wandbilder und gestaltete den „Raum der Stille“, einen geschmackvoll eingerichteten, gemütlichen Rückzugsort für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. Mit der Überführung in das Universitätsklinikum Augsburg gewinnt auch der Ausbau an wissenschaftlichen Aktivitäten und der Forschung in einem noch jungen Fachgebiet weiter an Bedeutung.

„Gemeinsam mit dem Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg evaluieren wir, was sich Musiktherapie am Lebensende bei Schwerkranken und Angehörigen auswirkt“, erläutert Dr. Hainsch-Müller. Sie hat ein Herzensprojekt, die Kinder- und Jugendtrauergruppe „Pantherpower“. „Erkrankt ein Elternteil oder eine nahe stehende Person schwer, betrifft dies die ganze Familie“, weiß die Ärztin. Die Themen Abschied, Tod und Trauer seien plötzlich Bestandteil des Lebens, und der Umgang mit dieser Aufgabe falle sehr schwer. „Jeder, der Trauer schon einmal selbst erlebt hat, weiß, dass es gut ist, in dieser Zeit Menschen an seiner Seite zu haben, die zuhören und der Trauer Raum und Ausdruck geben“, sagt die engagierte Oberärztin.

Johanna ist dankbar, dass es neben den Ärzten, dem speziell ausgebildeten Pflegepersonal, den Therapeuten und den ehrenamtlichen Helfern „Menschen brauchen Menschen“ gibt, die ihr auf dem letzten Stück des Lebensweges auf einfühlsame Weise Zuwendung und Freude spenden.