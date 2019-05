00:33 Uhr

Wenn die Loreley Tango tanzt

Quadro Nuevo hauchen dem guten alten Volkslied mit dem Münchner Rundfunkorchester neues Leben ein

Von Sonja Diller

Ein Fitzelchen französischer Musette, eine vorbeirauschende Erinnerung an irischen Folk; perlend und mystisch verpackt wird das urdeutsche „Heideröslein“ aus Goethes Feder zum hinreißenden Klangerlebnis. Die Loreley mutiert zum Tango, der schon rein archetypisch kein Happy End kennt und damit zum Schicksal der armen Rheinschiffer, deren Boote am Felsen zerschellen, perfekt passt. Und mit „kein schöner Land“ marschiert der Wanderer be-“swingt“, etwas schräg und mit leichtem Bergrutsch auf wilden Notenhängen zum Städtele hinaus.

Mit dem Programm „Volkslied Reloaded“ hat sich Quadro Nuevo gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester liebevoll das urdeutsche Liedgut vorgenommen und daraus etwas ganz Neues gebastelt. In der Gersthofer Stadthalle waren eingefleischte Fans und komplette Neulinge der Formation begeistert vom Ergebnis. Die Volkslieder muss man gar nicht von Spinnweben befreien, bewiesen Mulo Francel, D.D. Lowka, Andreas Hinterseher und Evelyn Huber. Sie brauchen nur ein wenig Freiheit. Weniger Zügel und mehr Fantasie. Mit viel Improvisation bekommen die schönen Lieder neuen Glanz. Sie verweben sich miteinander und mit anderen Tonwelten zu einem befreienden Selbstverständnis. Musikalische Globalisierung ohne faden Nachgeschmack servierte das durch den Pianisten Chris Gall verstärkte Quartett mit dem Münchner Rundfunkorchester sozusagen al dente. Der Funke zwischen Musikern und Publikum sprang sofort über. Spontaner Applaus bei besonders gelungenen Passagen inklusive. Und davon gab es beim fliegenden Wechsel zwischen argentinischem Bandoneon, Harfe, Kontrabass, Saxofon und Co. eine ganze Menge.

Quadro Nuevo zieht seit 1996 durch die Welt und sammelt dabei Klänge, Stimmungen, Traditionen. Sie spielen in der New Yorker Carnegie Hall ebenso mit Hingabe wie in kleinen Kulturhäusern oder mal eben auf der Straße. In Buenos Aires tauchten sie in den Tango ein, Orientalisches kam in Cairo und Tel Aviv dazu, New Orleans hat eigene Klänge. Jazzen, grooven, Dramatik und Leichtigkeit fanden sie überall und ließen aus den feinen musikalischen Wurzeln kräftige exotische Bäumchen wachsen. Dass es dafür viele Preise gab, ist klar. Hörbücher für Erwachsene und Kinder tragen die Quadro-Nuevo-Signatur. Notensammlungen fordern zum Selber-Musikmachen auf.

Bei Quadro Nuevo ist nicht einmal die Fahrt auf dem gelben Wagen eine betuliche Landpartie. Es poltert und holpert über Stock und Stein, da wird auf den Instrumenten geklopft anstatt gezupft, mit wummerndem Bass der Weg beschrieben. Ehrwürdige Melodien werden, wie Mulo Francel beschreibt, vorsichtig entkernt, auf die Essenz reduziert und dann wieder bis zum Rand gefüllt mit Rhythmus und ganz viel Gefühl. Das Gespür dafür haben sie – dies zeigte deutlich die Tangoversion des Isarmärchens der Münchner Volkssängerin Bally Prell. Für Gänsehaut und pure Freude an der Musik aus aller Herren Länder als Kondensat im deutschen Volkslied gab es in Gersthofen glückliche Gesichter und Bravo-Rufe aus ganzem Herzen.

Themen Folgen