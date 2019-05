11:29 Uhr

Wenn die Parkautomatik den Autofahrer im Stich lässt

Ein Autofahrer hat in Zusmarshausen blindes Vertrauen in sein Parksystem - und wird böse enttäuscht. Den Schaden muss er nun selbst bezahlen.

Blindes Vertrauen ins sein Auto kann gefährlich werden – vor allem, wenn offenbar die Technik nicht funktioniert. Am Mittwoch ließ ein Autofahrer seinen Wagen in der Römerstraße in Zusmarshausen im Automatikbetrieb rückwärts ausparken. Weil anscheinend die Sensoren nicht reagierten und er auch den hinter ihm stehenden Kleintransporter übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Thierhaupten/Münster: Auto kommt auf die Gegenfahrbahn

Schrecksekunde für einen 51-jährige Autofahrer: Ihm kam am Mittwoch gegen 6.20 Uhr auf der Staatsstraße 2381 von Münster in Richtung Thierhaupten in einer Rechtskurve ein silberfarbenes Fahrzeug entgegen. Wegen eines Fahrfehlers geriet der andere Wagen auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel des 51-Jährigen. es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Münster fort. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden.

Neusäß-Steppach: Unbekannter hinterlässt Schaden von 1000 Euro

In der Jochstraße in Steppach beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr das Auto einer 72-jährigen Frau. Nachdem der Verursacher gegen das Heck gefahren war, suchte er das Weite. Er hinterließ einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Gersthofen: Unbekannter fährt gegen Stoßstange und flüchtet

Einen Blechschaden von rund 1000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Daimlerstraße in Gersthofen. Laut Polizei stieß er zwischen 7.45 und 16.30 Uhr gegen die hintere Stoßstange eines Wagens, der einem 30-jährigen Mann gehört. (mcz)

Themen Folgen