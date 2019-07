vor 56 Min.

Wenn zuhause der „Zoff“ eskaliert

Richtig Streiten will gelernt sein. Die Sozialpädagogin Doris Zahn von der Familienhilfe zeigt bei einer Veranstaltung in Meitingen, wie es geht.

Von Steffi Brand

Kim (14) scheint offenbar auf Krawall gebürstet zu sein. Nahezu aus dem Nichts heraus zettelt sie eine Diskussion mit ihrem Vater an, die in einem hitzigen Streit endet. Dann ist Bruder Matthias (11) dran. Auch mit ihm zofft sich Kim lautstark, bis sich die Balken biegen. Für alle Familienangehörigen ist diese permanente Hochspannung, unter der die 14-Jährige zu stehen scheint, kaum erträglich. Denn wenn der Streit erst eskaliert, verschwindet auch das Thema, worum es eigentlich geht – und es kommt zur größten Gefahr eines Streits: zu persönlichen Verletzungen.

Um Präventionsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Streitfall geht es in einem Vortrag von Doris Zahn, der am Mittwoch, 17. Juli, stattfindet und sich mit dem Thema „Streiten will gelernt sein“ befasst. Aus einer Beratung heraus weiß die Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: „Häufig wird der Streit von beiden Seiten als ‚nicht gut’ erlebt.“ Allerdings fehlt es oftmals am Handwerkszeug, damit eine Streitkultur entstehen kann, die beispielsweise keine persönlichen Verletzungen beinhaltet.

Zu den Spielregeln, die eine gute Streitkultur ausmachen können, gehört unter anderem, dass ein Streit nicht eskalieren und es in keinem Fall zu einer Bedrohung kommen darf.

Statt einem starren „Nein“ proaktiv eine Lösung suchen

Statt einem starren „Nein“ kann es hilfreich sein, wenn Eltern proaktiv eine helfende Hand reichen, beispielsweise mit der Frage: Was brauchst du, um runterzukommen? Dass sich Jugendliche eben dieses Verhalten ihrer Eltern wünschen, hat eine Umfrage ergeben, die die Sozialpädagogin initiiert hat. Darin erklärten viele der Heranwachsenden, dass sie Schwierigkeiten hätten, sich im Streit selbst zu steuern. Dann hoffen sie förmlich auf die Hilfe „der Großen“, die sagen: Jetzt ist Schluss.

Auf dem Weg zu einer gesunden Streitkultur in Familien ist es darüber hinaus wichtig, dass ganz klar über unterschiedliche Interessen und Themen gestritten wird, nicht aber über Menschen. Damit geht auch der Ratschlag einher, dass im Streit beschrieben, nicht aber interpretiert werden darf. Ein Beispiel: Kim könnte ihrem Vater erklären, dass er gestern, während das Fußballspiel im Fernsehen lief, offensichtlich nicht zugehört hat und sie das verletzt hat.

Pauschale Aussagen vermeiden

Eine falsche Interpretation wäre hingegen, wenn Kim pauschale Aussagen trifft, wie etwa: „Nie hörst du mir zu.“ Wer sich daran hält, verhindert auch, dass im Streit Altlasten thematisiert werden, die längst schon passé sind.

Warum Doris Zahn die Entwicklung einer Streitkultur wichtig ist, hat einen einfachen Grund: „Wo nicht gestritten wird, verlieren sich die Akteure“, erklärt die Sozialpädagogin.

In ihrem praxisnahen Vortrag wird auch thematisiert, was nach einem Streit passieren sollte – beispielsweise eine Zusammenkunft ohne Groll oder eine Neuregelung des Streitthemas, die einem erneuten Streit vorbeugen könnte.

Ebenfalls Thema im Kurs ist die Rolle der Eltern als Schlichter – etwa dann, wenn der Streit zwischen Geschwistern zu eskalieren droht. Gebrüll und die Verwendung von Ausdrücken sind tabu. Auch sollten Eltern sich nicht in die Richterrolle manövrieren lassen, sondern versuchen, gemeinsam mit ihren Kindern eine Lösung zu finden.

