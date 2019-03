vor 35 Min.

Wer bekommt die Bauplätze in Thierhaupten?

Der Gemeinderat arbeitet an einem Vergabemodell für Baugrund. Aber auch klimaschonendes Bauen ist ein Thema in Thierhaupten.

Von Laura Gastl

Wie sollen die begehrten Bauplätze in Thierhauptens neuen Wohngebieten vergeben werden? Unter anderem dieser Frage widmeten sich Gemeinderat und Verwaltung während eines Seminars in der Schule der Dorf- und Landentwicklung (SDL) im ersten Stock des Klosters Thierhaupten. Die Moderation übernahmen Otto Kurz und Andreas Raab, Stadtplaner aus München, und Stammreferenten der SDL.

„Wir wollen die Bauplätze vorrangig an Einheimische vergeben“, sagt Bürgermeister Toni Brugger klar zu diesem Thema. Doch Baurechtsexperte Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag zeigte während des Seminars für Zukunftsentwicklung in Thierhaupten, dass sich dieses Vorhaben nicht ganz einfach gestalten lässt: Es gebe gesetzliche Grundlagen, die im Vergabemodell berücksichtigt werden müssen. So müsse die Verteilung der Bauplätze transparent, gleich und ohne Diskriminierung ablaufen.

Es soll ein Punktesystem entwickelt werden

Um trotzdem eine gute Lösung für alle Einheimischen zu finden, soll nun ein Punktesystem entwickelt werden. Brugger erklärt: „Interessenten können in verschiedenen Kategorien Punkte sammeln. Wer schon lange in der Gemeinde lebt, dort arbeitet oder ehrenamtlich tätig ist, hat bessere Chancen auf einen Bauplatz. In der Sozialkategorie haben junge Familien mit Kindern Vorteile und derjenige, der beispielsweise Angehörige pflegt.“ Außerdem solle die Vermögens- und Einkommensobergrenze eine Rolle spielen, wenn die Gemeinde ihre Bauplätze zu vergünstigten Preisen abgibt. Für Baugrund in Thierhaupten und die Neukirchener Wohnsiedlung „Kirschenweg“ soll jeweils ein eigenes Modell entwickelt werden – nun gelte es, die Details zu beschließen.

In den vergangenen Wochen gab es vonseiten der Gegner des neuen Baugebiets „Am Sonnenhang“ die Vermutung, dass Gemeinderäte dort ihr Traumgrundstück verwirklichen wollen. Brugger erklärte auf Nachfrage, dass bislang noch kein einziger Gemeinderat bei ihm wegen eines Grundstückes am Sonnenhang angefragt habe. Brugger sagte, dass auch die dortigen Plätze nach dem Einheimischenmodell, sprich nach einem Punktesystem, vergeben würden.

Wie kann Thierhaupten als Kommune private Anreize für einen klimabewussten Hausbau liefern? Auch dieses Thema kam während des Seminars auf den Tisch. Brugger: „Eine Möglichkeit könnte hier ein finanzielles Bonussystem sein.“ So sei es vorstellbar, den Bau von KfW-Effizienzhäuser 40 und 55 zu belohnen – sprich von Häusern, deren Energieverbrauch niedriger ist, als es der Gesetzgeber fordert. „Das schont Umwelt und Geldbeutel“, so der Rathauschef. Solaranlagen auf und Ladestationen für Elektroautos in der Garage könnten ebenfalls gefördert werden, genauso wie eine igel- und insektenfreundliche Gestaltung des Gartens. Hier böte sich beispielsweise das Pflanzen von Obstbäumen an. Wie genau die Förderung durch die Gemeinde aussehen könnte, müsse nun von der Verwaltung ausgearbeitet werden. Innenbereichsgestaltung Auch die zukünftige Gestaltung des Ortskerns, insbesondere der Herzog-Tassilo-Straße, spielte während der Tagung eine Rolle. Hierbei galt es, Regelungen in Hinblick auf Dichte und Gestaltung zu besprechen und „klare Grundsätze“ festzulegen, so Brugger. Die Fragestellungen lauteten unter anderem: Wie sind die Häuser zur Straße hin ausgerichtet? Wie sehen die Dächer aus und wie lassen sich moderne Formen mit den bisher vorhandenen Bauweisen vereinbaren? Um noch mehr ins Detail gehen zu können, soll zeitnah ein weiteres Seminar zu dieser Thematik stattfinden. (mit elhö)

