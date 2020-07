28.07.2020

Wer bezahlt wie viel für den Ausbau einer Straße in Deuringen?

Plus Die Stadträte in Stadtbergen diskutieren darüber, wer die Kosten für die Donnersbergerstraße in Deuringen tragen muss. Nun gibt es eine Einigung.

Von Tobias Karrer

Die Donnersbergerstraße in Deuringen wird seit fast einem knappen Jahrhundert fertiggestellt. Die ersten Arbeiten hätten hier zu einer Zeit begonnen, in der Deuringen noch ein eigenständiger Ort war, erklärte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz in der letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause. In den kommenden Monaten wird die Straße fertiggestellt, was allerdings auch bedeutet, dass die Anwohner eine Rechnung für die Erschließungskosten erwartet. Dagegen wehren sie sich schon seit einiger Zeit.

Wer bezahlt für den Ausbau einer Straße? In Stadtbergen sorgt derzeit die Donnersbergerstraße im Ortsteil Deuringen für Diskussionen. Bild: Stoll (Symbolbild)

Der Grund: Wenn die Fertigstellung einer Straße länger als 25 Jahre dauert, ist es rechtlich möglich, den Anwohnern bis zu 100 Prozent der Erschließungskosten zu erlassen. In Stadtbergen übernimmt die Stadt normalerweise zehn Prozent der Kosten, die restlichen 90 Prozent bleiben bei den Anwohnern.

Diskussion um Straßenausbau läuft schon seit einem Jahr

Stadtdirektor Holger Klug kommentierte die jetzt schon seit einem Jahr laufenden Diskussionen: „Es obliegt Ihnen, eine Lösung zu finden.“ Die Empfehlung der Verwaltung ist klar: an der mehrmals gerichtlich erprobten Regelung festhalten. Er habe sich auch mit der kommunalen Aufsicht am Landratsamt ausgetauscht, erklärte Klug. Auch die Juristin dort habe empfohlen, an der bestehenden Satzung festzuhalten.

Schon seit Monaten diskutiert der Stadtrat über einen möglichen Erlass der Kosten. Bei der Sitzung wollten es die Fraktionsvorsitzenden eigentlich vermeiden, bekannte Argumente noch einmal auszutauschen. Im Vorfeld hatten sich Grüne, SPD, Freie Wähler und CSU auf eine Regelung geeinigt: Die Stadt soll zwanzig Prozent der Kosten, die Anwohner 80 Prozent tragen. Roland Mair, der Fraktionsvorsitzende der SPD, brachte den Kompromiss als Vorschlag ein.

Stadtberger Stadtrat wollte öffentliche Diskussion vermeiden

Ein Missverständnis führte allerdings dazu, dass die öffentliche Diskussion, die der Stadtrat eigentlich vermeiden wollte, erneut entbrannte. Tobias Schmid, der Fraktionsvorsitzende der CSU, hatte Günther Oppel (Pro Stadtbergen) kurz vor Beginn der Sitzung über den Kompromiss informiert. Oppel entgegnete, dass er sich erst mit seinem Sohn und Fraktionskollegen absprechen wolle. Laut Schmidt habe Oppel ihm dann während der Sitzung zugenickt, was der CSU-Fraktionsvorsitzende als Zustimmung zum Kompromiss wertete. Er habe auch keinen Grund gehabt, daran zu zweifeln, sagte Schmidt. Die Mehrheitsverhältnisse seien so oder so klar gewesen.

Trotz Kompromissvorschlag betonte Oppel noch einmal seinen Standpunkt. Er sei aus Gründen der Gleichbehandlung gegen einen Erlass. „Wir sollten eine bestehende Rechtsgrundlage nicht für einen Einzelfall aushebeln“, betonte er.

Straße in Deuringen: Die Gemüter im Stadtrat kochten hoch

Als Konsequenz kochten die Gemüter im Stadtrat hoch. „Ein Kopfnicken kann ich gar nicht so falsch verstehen“, betonte Schmid und warf Oppel Wortbruch vor. Das Verhalten von Pro Stadtbergen werde sich auch auf die zukünftige Zusammenarbeit auswirken, so der CSU-Stadtrat. Dagegen wehrte sich Oppel vehement. Er habe keine Zustimmung signalisiert, und man habe ihm in seinen Jahren im Stadtrat noch nie Wortbruch vorwerfen können. „Wir sind nicht wankelmütig und vertreten eine klare Linie“, betonte er.

Für zusätzliche Verwirrung sorgte Matthias Künzel (SPD). Er ist selbst Anwohner in der Donnersbergerstraße und betonte: „Man hat das Gefühl, dass hier nicht neu gebaut, sondern schon saniert wird.“ Ähnliches betonte auch Fabian Münch (Grüne), der den Zustand der Straße kritisierte. Künzel brachte einen weiteren Antrag ein, der die Aufteilung der Kosten 70 zu 30 vorschlug, zog ihn nach Kritik aus den anderen Fraktionen aber kurz vor der Abstimmung zurück.

Trotz allem gibt es eine stabile Mehrheit

Trotz allem erreichte der 80/20 Kompromiss eine stabile Mehrheit im Stadtrat. Nur Pro Stadtbergen stimmte gegen den Kompromiss, für den laut Bürgermeister Paul Metz „in jeder Fraktion Stadträte über ihren eigenen Schatten springen mussten“.

Lesen Sie auch:

Themen folgen