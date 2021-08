Sommerquiz „Wer bin ich?“: Sie fühlt sich in Festzelten am wohlsten

Plus Sommerquiz „Wer bin ich?“ Teil 18: Die Unternehmerin aus Gersthofen, die wir heute suchen, wurde durch Corona lange Zeit zum Nichtstun verurteilt.

„Wer bin ich?“: So heißt das Motto unseres Sommerquiz. 20 Männer und Frauen müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Wir geben im Text auch zur Hilfe einige Hinweise zu der gesuchten Person. Beim 18. Teil unseres Rätsels geht es um eine bekannte Unternehmerin aus Gersthofen.