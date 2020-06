vor 33 Min.

Wer erhält heuer den Kunstpreis?

Bekanntgabe in Gersthofen erfolgt am 3. Juli online. Ausstellung im Ballonmuseum

Bereits 1985 wurde der Gersthofer Kunstpreis auf Initiative des Kulturkreises Gersthofen ins Leben gerufen. Er wird seitdem im jährlichen Wechsel im Bereich Musik und Bildende Kunst verliehen. Für den 36. Kunstpreis der Stadt –heuer im Bereich Bildende Kunst ausgeschrieben – sind im Gersthofer Kulturamt bereits 110 Bewerbungen eingegangen. Am Freitag, 3. Juli, sollen die Preisträger bekannt gegeben werden.

Der Anmelderekord des letzten Kunstpreises für Bildende Kunst aus dem Jahr 2018 mit 129 Bewerbern konnte in diesem Jahr laut Kulturamt nicht ganz erreicht werden. Aber die Fachjury hatte am Mitte Juni doch eine große Auswahl. Aus dieser Gruppe wurde der/die Preisträger/-in gekürt.

Bei einer Ausstellung im Ballonmuseum von Samstag, 27. Juni bis Sonntag, 19. Juli, werden in diesem Jahr die Arbeiten von 43 Künstlern präsentiert. Die Werke sind zu den üblichen Öffnungszeiten des Ballonmuseums zu sehen. Dabei können die Besucher einen mit 300 Euro dotierten Publikumspreis vergeben. Am Wochenende 27. und 28. Juni ist von 10 Uhr bis 17 Uhr der Eintritt ins Ballonmuseum frei, damit sich Kunstinteressierte aus der Ausstellung ihre eigenen Favoriten wählen können. Publikumspreisträger ist, wer die meisten Publikumsstimmen erhalten hat. Beim Besuch der Ausstellung gelten die Hygienevorschriften des Ballonmuseums mit einem geführten Rundgang durch das Haus, einer allgemeinen Maskenpflicht und einer maximalen Anzahl von Besuchern zur gleichen Zeit. Es kann deswegen zu Wartezeiten kommen. Am Freitag, 3. Juli, werden dann der Publikumspreis und natürlich auch der 36. Kunstpreisträger bekannt gegeben – dies wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Regeln über die Veröffentlichung auf den Webseiten www.gersthofen.de und www.ballonmuseum-gersthofen.de sowie über die örtliche Presse.

Wer sich am Publikumspreis beteiligt, kann gewinnen. Aus allen abgegebenen Stimmzetteln werden drei Gewinner gezogen, die dann ebenfalls am 3. Juli bekannt gegeben werden. Der erste Preis ist ein Theater-Abo für zwei Personen, der zweite Preis beinhaltet zwei Eintrittskarten der Stadthalle Gersthofen und der dritte Preis ist ein Gutschein für einen Kurs der Volkshochschule.

Eine Fachjury wählt den Kunstpreisträger aus. Zu ihr gehören in diesem Jahr Dr. Christof Trepesch, Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Günter Utz, Vorsitzender des Kulturkreises Gersthofen, Uwe Wagner, Leiter des Kulturamts der Stadt Gersthofen, Dr. Thomas Wiercinski, Leiter des Ballonmuseums Gersthofen und Werner Goschenhofer, Bereichsleiter der VR-Bank Handels- und Gewerbebank. Das Bankhaus stiftet das Preisgeld für den Kunstpreis in Höhe von 3500 Euro. (AL)

