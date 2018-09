vor 42 Min.

Wer hat Lust auf grazile Bewegung?

Sing- und Musikschule Gersthofen baut Tanzangebot aus

Gersthofen Die Sing- und Musikschule Gersthofen hat sich im Bereich Ballett neu aufgestellt. Ab dem neuen Schuljahr arbeitet sie eng mit der Internationalen Ballettakademie, Dance Center No 1, aus Augsburg zusammen. Damit wird das Tanzangebot beträchtlich ausgebaut. Am Montag, 12. September, findet dazu um 18 Uhr in der Musikschule, Quellenstraße 7, eine Ballett-Informationsveranstaltung statt. Dort stellen sich die neuen Lehrer mit ihrem Programmangebot vor.

Die Kurse richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie berücksichtigen unterschiedliche Niveaus. „Uns liegt sehr am Herzen, dass jeder Interessent bei uns die Möglichkeit hat, seinen persönlichen Weg zum Tanz zu finden“, betont Musikschulleiter Robert Kraus.

Das Dance Center No 1 ist seit über zwei Jahrzehnten eine feste Institution, wenn es um die Förderung von Tanz und Ballett geht.

Angeboten werden in Gersthofen weiterhin die Kurse Pre-Ballett (tänzerische Früherziehung) ab drei Jahre, Klassisches Ballett ab sechs Jahre, Spitze und Jazz Dance. Ergänzt werden sie durch neue Angebote wie Modern Dance, Lyrical Dance, Neo-Klassisch und schließlich Hip-Hop.

„Unterrichtet werden die Kurse von hoch qualifizierten und motivierten Pädagogen“, teilt Kraus mit. Bei der Infoveranstaltung besteht auch die Möglichkeit, sich verbindlich zu den jeweiligen Kursen anzumelden. Weitere Informationen, auch zu den jeweiligen Kursen und ihren Terminen, erteilt die Sing- und Musikschule unter der Telefonnummer 0821/494930. (rusi)

Themen Folgen