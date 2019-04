vor 49 Min.

Wer hat um Hilfe gerufen?

Hilfeschreie sorgten am Donnerstagabend für eine große Suchaktion in Emersacker. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber.

Von Maximilian Czysz

Hilfeschreie sorgten am Donnerstagabend für eine große Suchaktion in Emersacker. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber – am Ende blieb unklar, was es mit den ominösen Rufen auf sich hatte.

Gegen 21.50 Uhr hörten Anwohner in der Pfarrer-Fendt-Straße in Emersacker die Rufe, die offenbar vom Eisweiher kamen. Der liegt am nordöstlichen Ortsrand von Emersacker. Weil sich mehrere Zeugen sicher waren, dass es sich um eine menschliche Stimme und keine Tierlaute handelte, rückte die Polizei mit fünf Streifen an. Anschließend wurde der Bereich um den Eisweiher abgesucht. Auch der Polizeihubschrauber wurde eingebunden.

Es war keine Stimme mehr zu lokalisieren

Die Suche in der Dunkelheit wurde ergebnislos abgebrochen – es war keine Stimme mehr zu lokalisieren. Konkrete Anhaltepunkte, dass sich ein Mensch im Eisweiher befindet, habe es laut Polizei nicht gegeben. Rettungstaucher, die im Weiher die Suche fortsetzen, wurden nicht angefordert. Später meldete sich ein Hundehalter, der sich in dem Suchgebiet aufhielt und nach seinem entlaufenen Hund rief. Waren die Rufe nach dem Tier identisch mit den Hilferufen? Das ließ sich laut Polizei letztlich nicht klären.

