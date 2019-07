vor 28 Min.

Wer hilft im Notfall?

Darüber wird derzeit im Netz diskutiert

Schüler haben den Test gemacht: Wer hilft in einer Notsituation? Um den Notfall möglichst realistisch aussehen zu lassen, haben sich die Schüler in Gersthofen Wunden aufgemalt. (wir berichteten) Der Auslöser waren die unzähligen Berichte über unterlassene Hilfeleistungen oder fehlende Zivilcourage, die Schüler verfolgt hatten. Ihr Test machte deutlich, dass nicht jeder in einer Notsituation hilfsbereit ist. Nach unserem Artikel über die Aktion der Schüler, wird nun im Netz heftig über das Thema Zivilcourage diskutiert.

Eine unserer Leserinnen schreibt, sie sei auch schon einmal verletzt gewesen und niemand habe ihr geholfen: „Ich war fassungslos, dass die Menschen einfach vorbeigehen“. Die meisten unserer Leser sind sich einig, dass sie im Notfall eingreifen würden. „Erste Hilfe sollte eine Bürgerpflicht sein“, meint eine Leserin. „Unglaublich! Klar würde ich helfen!“, kommentiert ein anderer. Es gibt aber kritische Stimmen: „Mit so was macht man normalerweise keine Versuche“. (kinp)

