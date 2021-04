Wer im Augsburger Land nach der Quotientenregelung auf- und absteigt

Plus So sieht es im Augsburger Land bei einem Saisonabbruch im Amateurfußball aus. Der TSV Meitingen II müsste als Härtefall in den sauren Apfel des Abstiegs beißen.

Nachdem der Ligapokal - eigentlich als "Füller-Wettbewerb" wegen der Pandemie gedacht - bereits storniert worden ist, deutet nun alles auf einen kompletten Abbruch der "Corona-Saison" 2019/21 im Amateurfußball-Bereich hin. Nachdem die 12. bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis 9. Mai verlängert wurde, ist ein uneingeschränkter Trainingsbetrieb bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Die unterbrochene Spielzeit 2019/21 wird wohl nicht mehr zum Abschluss gebracht werden können. Im Falle eines Abbruchs müsste nun Paragraf 93 Spielordnung herangezogen werden. Die Wertung zum Auf- und Abstieg erfolgt dann nach der Quotientenregelung. Nach Einholung eines Meinungsbilds von den Vereinen will der Bayerische Fußball-Verband endgültig darüber entscheiden. Pech hätten die Tabellenzweiten, denn die Relegation entfällt. Darüber freuen können sich die Teams auf den Abstiegs-Relegationsplätzen.

TSV Gersthofen und SV Cosmos Aystetten wären in der Landesliga

Mit zwei Vereinen wäre der Landkreis künftig in der Landesliga vertreten, denn sowohl der TSV Gersthofen ( Bezirksliga Nord) als auch der SV Cosmos Aystetten (Süd) stehen auch dem Quotienten nach als Aufsteiger fest. Kurios die Situation in der B-Klasse Nordwest. Hier hätte der Tabellenzweite CSC Batzenhofen-Hirblingen mit 43 Punkten aus 16 Spielen den besseren Quotienten (2,68) als der Spitzenreiter Hainhofener SV mit 49 Punkten aus 19 Spielen (2,42). In diesem Fall ist das egal, weil es in der dieser Liga zwei Aufsteiger gibt.

Härtefall TSV Meitingen II in der Kreisklasse Nordwest

Einen Härtefall gibt es in der Kreisklasse Nordwest. Dort sind am Tabellenende der VfR Foret und der TSV Meitingen vom Quotienten her identisch. Der direkte Vergleich geht an den VfR Foret, der einmal 4:1 gewonnen und das Rückspiel 1:2 verloren hat. Somit muss die Meitinger Reserve absteigen.

In der folgenden Auflistung haben wir einen Überblick über alle Auf- und Absteiger nach der Quotienten-Regelung in den Ligen im Augsburger Land zusammengestellt. (oli)

Bezirksliga Nord: Aufsteiger: TSV Gersthofen; Absteiger: BC Adelzhausen, SV Holzkirchen, TSV Rain II

Bezirksliga Süd: Aufsteiger: SV Cosmos Aystetten; Absteiger TSV Neusäß, SV Stöttwang, TSV Friedberg

Kreisliga Augsburg: Aufsteiger: FC Horgau; Absteiger: TSV Täfertingen, TSV Kriegshaber

Kreisliga West: Aufsteiger: TSV Ziemetshausen; Absteiger: VfL Großkötz, SSV Neumünster-U

Kreisklasse Nordwest: Aufsteiger FC Emersacker; Absteiger: TSV Meitingen II

Kreisklasse Süd: Aufsteiger TSV Königsbrunn; Absteiger: FSV Großaitingen

Kreisklasse West II: Aufsteiger: Türk Gücü Lauingen; Absteiger: SSV Peterswörth

Kreisklasse Nord II: Aufsteiger: TSV Binswangen; Absteiger: TSV Bäumenheim

A-Klasse Nordwest: Aufsteiger: SV Wörleschwang; Absteiger: SpVgg Auerbach-Str. II

A-Klasse West: Aufsteiger: TSG Augsburg; Absteiger SSV Anhausen II

B-Klasse Nordwest: Aufsteiger: CSC Batzenhofen-Hirblingen, Hainhofener SV

B-Klasse West: Aufsteiger: TSV Gersthofen II, TSV Herbertshofen II

B-Klasse West III: Aufsteiger: SC Unterliezheim

B-Klasse West IV: Aufsteiger: SG Zusamzell/Reutern.

