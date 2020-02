vor 3 Min.

Wer ist der beste Bürgermeister für Gablingen?

Die Bewerber um den Chefposten im Gablinger Rathaus stellten sich bei einer von den Grünen organisierten Podiumsdiskussion Fragen. Ihre Ziele ähneln sich sehr.

Von Tobias Karrer

So etwas gab es in Gablingen noch nie: Auf Einladung der Grünen diskutierten die Bürgermeisterkandidaten in der Mehrzweckhalle. In der Kommunalpolitik ist es häufig schwierig, sich von seinen Mitbewerbern abzusetzen, das war auch bei der Podiumsdiskussion in der voll besetzten Mehrzweckhalle wieder spürbar. Bei vielen Themen herrschte mehr oder weniger Einigkeit unter den drei Kandidaten Jürgen Schantin (Parteilos), Karina Ruf ( CSU) und Günther Reichherzer ( Freie Wähler).

Klausurtagung mit dem Gablinger Gemeinderat

Nur einige Beispiele: Alle drei Kandidaten wollen mit einem neuen Gemeinderat als erstes auf eine Art Klausurtagung fahren, um einen Fahrplan für die kommenden sechs Jahre abzustecken. Alle schreiben die Themen Mobilität und Umweltschutz groß und alle wollen immer ein offenes Ohr für Bürger und eine offene Tür für alle Mitarbeiter der Gemeinde haben. Außerdem wollen alle drei die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde verbessern und transparent arbeiten. Trotz dieser Einigkeit versuchten die Kandidaten, ihre Besonderheiten darzustellen.

Jürgen Schantin zum Beispiel betonte seine Erfahrung. „43 Jahre bin ich schon in allen Bereichen der Verwaltung tätig“, sagte er. Auch in der Kommunalpolitik hat Schantin einige Stationen hinter sich. Seit 30 Jahren engagiert er sich, zwischen 2008 und 2014 zum Beispiel als Bürgermeister in Gersthofen. Seit 2008 ist er Kreisrat und seit 2014 als Geschäftsführer der Gemeinde Aystetten tätig. „Mir kann in der Kommunalpolitik niemand etwas vormachen, außerdem kann ich mein Netzwerk einbringen“, so Schantin. Als parteiloser Kandidat biete er außerdem die Chance, Konsens in einem Gemeinderat zu finden, in dem in Zukunft sechs Gruppierungen vertreten sein könnten.

Bringt Erfahrung im Gablinger Gemeinderat Vorteile?

Karina Ruf stütze sich auf ihre Erfahrung im Gablinger Gemeinderat und betonte vor allem, dass sie als zweite Bürgermeisterin unter Karl Hörmann nicht nur mit den aktuellen Themen in Gablingen vertraut ist, sondern auch die Verwaltung und ihre Angestellten bereits kennt. „Mittlerweile weiß ich, um was es geht“, erklärte sie. Außerdem betonte sie ihre Wurzeln in der Gemeinde: Ruf hat ihr ganzes Leben in Gablingen verbracht, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und auch durch ihr ehrenamtliches Engagement im Ort gut vernetzt. „Man kennt mich“, sagte sie.

Die Tatsache, dass man ihn in Gablingen noch nicht kennt, reklamierte dagegen Günther Reichherzer als Pluspunkt für sich. „Die Freien Wähler wollten jemanden Neutralen, der in der Gemeinde weder verwurzelt noch vernetzt ist und jemanden, der sich im Verwaltungsrecht auskennt“, erklärte er. Reichherzer kommt ursprünglich aus Rain am Lech und arbeitet als Geschäftsleiter der Verwaltung in Adelsried. Sofort warf er sein wichtigstes Wahlkampfthema in der Raum: das Ortszentrum. Reichherzer erinnerte an eine kürzliche Veranstaltung, bei der Altbürgermeister Pius Kaiser den Verkauf als Nonsens bezeichnet habe. Das Ortszentrum ist eines der wichtigsten Themen in der Gablinger Kommunalpolitik. Alle drei Kandidaten betonten zwar, dass man den Bürgerentscheid im April abwarten müsse, brachten ihre Visionen trotzdem an.

Günther Reichherzer will das Ortszentrum zur „Chefsache“ machen. Er stellt sich eine grüne Oase mit Café und Einkaufsmöglichkeiten, seniorengerechtem Wohnen und Mietwohnungen in Händen der Gemeinde vor.

Wie wird auf den Gablinger Bürgerentscheid reagiert?

Jürgen Schantin will das Ergebnis des Bürgerentscheids „wertneutral“ umsetzten und hat sich auch schon Gedanken zur rechtlichen Grundlage und kommunalen Wohnbauförderung gemacht – für den Fall, dass das Ortszentrum nicht verkauft wird. Karina Ruf steht dagegen für den ursprünglichen Kurs der Gemeinde. „Wir haben uns bei unserem Vorschlag etwas gedacht“, erklärte sie und betonte, dass nur 60 Prozent der Fläche an den Investor gehen würden und der Rest dann mit den Erlösen aus dem Verkauf gestaltet werden könnte.

Auch aus dem Publikum kamen viele Fragen. Häufigste Themen waren Mobilität und öffentlicher Nahverkehr – Themen die alle Kandidaten über die Landkreisgrenzen hinweg verbessern wollen. Allerdings kamen auch Fragen zur Staatsstraße 2036, gegen deren überdimensionierten Ausbau sich alle drei einsetzten wollen. Weitere Themen: Nachhaltigkeit, Umweltschutz und regional produzierte Nahrungsmittel. Die Kandidaten äußerten einige Vorschläge, wie Gablingen grüner werden könnte.

Falls er nicht Bürgermeister werde, gratuliere er dem Gewinner als erstes, so Günther Reichherzer. Karina Ruf sagte mit einem Schmunzeln: „Wenn ich nicht Bürgermeisterin werde, geht mein Leben auch weiter“ und Jürgen Schantin meinte ebenfalls scherzhaft: „Dann habe ich wohl weniger Sorgen und Probleme, dann bin ich nämlich politischer Frührentner.“

