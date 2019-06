00:31 Uhr

Wer ist mit dem Radl da?

Nächste Aktion beginnt in Stadtbergen

Die Stadt Stadtbergen nahm in diesem Jahr vom 20. Mai bis 9. Juni am Stadtradeln teil. 134 Radelnde, davon zehn Mitglieder des Stadtrats, legten während des Projekts insgesamt 26038 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden dabei 3697 kg CO2 (Berechnung basiert auf 142 g CO2 pro Personen-km). Dies entspricht der 0,65-fachen Länge des Äquators, rechnet der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine Stadtbergens, Roland Mair.

In Stadtbergen wird seither aber fleißig weitergeradelt: Die nächste Aktion heißt jetzt Sommerradeln. Sie wird am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr am Platz am Bürgersaal beginnen. Der Rathausplatz ist gesperrt. Das Ziel ist der Lochbachanstich in Siebenbrunn. Die Fahrtstrecke beträgt in diesem Fall 45 Minuten und es sind 13 Kilometer. Beim letzten Mal haben sich viele mit einem E-Bike beteiligt. Jeder kann mitmachen.

Am gleichen Tag findet Akuma for Africa auf dem Platz des Bürgersaals statt. Von 13 bis 22 Uhr lädt der gemeinnützige Verein Akuma for Africa e.V. zum Nkabom -Afrika Fest ein.

