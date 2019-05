00:35 Uhr

Wer löst knifflige Fragen am besten?

Gersthofer Kolpingsenioren testen ihr Wissen

Zahlreiche „Alt“-Senioren der Kolpingsfamilie Gersthofen sowie Gäste fühlten sich in der Zeit zurückversetzt. Sie lösten unter Leitung des Geistlichen Leiters Christian Bauer allerlei Fragen zu „Der Große Preis“ – allen Anwesenden bekannt durch Wim Toelke vom TV – in Gruppen mit je vier Personen.

Die Themenbereiche betrafen die Stadt Gersthofen, das große Aufgabengebiet des Gemeindereferenten Christian Bauer, das er vorher ausführlich vorstellte, Musik, Kolping, Märchen, Kirche, Essen und Trinken. Die Gruppe um Ernst Mayer siegte, gefolgt von den Gruppen um Rosie Eichele und Karl Eisensteger. Sie erhielten Piccolo und Süßes als Preise. Die 94-jährige Rosina Hillenbrand glänzte mit etlichen Lösungen.

„Schade, dass von unseren vielen Senioren nur wenige kommen, obwohl wir auch einen Fahrdienst anbieten. Es war so ein toller, kurzweiliger Nachmittag, gewonnen haben wir alle an Erfahrungen“, so Organisatorin Rosie Eichele aus dem Vorstand der Kolpingsfamilie Gersthofen. Mit heftigem Applaus dankten alle Christian Bauer für die informativen Quizstunden. (AL)

