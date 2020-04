22.04.2020

Wer malt mit?

Die Feuerwehr Leitershofen ruft Kinder zum Mitmachen auf

„Schick uns dein Feuerwehrbild“ lautet das Motto der Leitershofer Floriansjünger. Die Aktion soll bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung dauern.

„Wir haben lange überlegt, wie wir den Kindern eine Freude machen können“, erklärt Michael Leppek, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Leitershofen. „Da wegen der Kontaktsperre die Kinder nicht zur Feuerwehr kommen können und die Feuerwehr sie nicht besuchen kann, kam die Idee auf, die Kinder zum Bildermalen aufzurufen.“

Als kleine Belohnung für die kleinen Künstler wird jedes Bild auf der Internetseite der Feuerwehr und im kleinen Feuerwehrmuseum gezeigt. „Wir hoffen sehr, dass wir uns alle im September beim Tag der offenen Tür gesund und munter wiedersehen können“, so Michael Leppek. Dann gibt es für alle Kinder auch ein kleines Dankeschön und weitere Überraschungen. (inst)

Kinder, die noch gerne Bilder über die Arbeit der Feuerwehr malen wollen, können diese per Email unter feuerwehrbild@feuerwehr-leitershofen.de schicken oder einfach das Kunstwerk in den Briefkasten der Leitershofer Wehr in der Feuerhausstraße unter Angabe des Namens und Alters einwerfen. Also ran an die Buntstifte, Wachsmalkreiden oder Wasserfarben.

