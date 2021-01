vor 8 Min.

Wer sich im Landkreis Augsburg mit Corona infiziert

Plus Zahlen von Krankenkassen und Robert-Koch-Institut zeigen, wer im Landkreis Corona bekommt, wer daran stirbt und welche Berufsgruppen ein besonderes Ansteckungsrisiko bergen.

Von Sören Becker

Das Leben der Menschen im Landkreis Augsburg wird momentan stark von Corona bestimmt. Wer die Krankheit tatsächlich bekommt und vor allem, wer im Zusammenhang mit ihr stirbt, ist aber höchst ungleich verteilt. Manche Altersgruppen scheint das Virus fast zu verschonen, andere sind überproportional betroffen.

Kreis Augsburg: Kinder und Jugendliche bekommen am seltensten Corona

Laut Robert-Koch-Institut gab es am 29. Januar 7264 bisher bestätigte Corona-Fälle im Kreis Augsburg und 139 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus. 153 davon waren Kinder zwischen null und vier. Auf 100.000 Kinder hochgerechnet ergibt das rund 1164 Fälle. Mädchen sind etwas öfter betroffen als Jungs (1288 Fälle pro 100.000 weibliche Kleinkinder, 1038 pro 100.000 männliche Kleinkinder). Es handelt sich dabei um die am wenigsten betroffene Gruppe. Trotzdem hatte schon mehr als ein Prozent der Kleinkinder im Kreis Augsburg Corona.

Schon öfter stecken sich Kinder im Schulalter an. 466 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren wurden positiv getestet. Das macht rund 1936 Fälle pro 100.000 Kinder. Hier stecken sich Jungs etwas öfter an als Mädchen (1893 Fälle pro 100.000 Mädchen, 1978 Fälle pro 100.000 Jungs).

Menschen mittleren Alters sind im Kreis Augsburg am häufigsten infiziert

Die Infektionszahlen bei Kindern sind allerdings im Vergleich zu denen bei Erwachsenen ziemlich gering. Unter 15- bis 34-Jährigen wurden bisher 1919 Menschen positiv getestet. Auf 100.000 Menschen hochgerechnet ergibt sich ein Wert von 2601 Infektionen. Männer schaffen es sich mit 3309 Infektionen deutlich häufiger anzustecken, als die Frauen mit 1893 Infektionen.

Die am häufigsten infizierte Gruppe sind Menschen zwischen 35 und 59. 2644-mal wurden diese positiv getestet. Das ergibt rund 2896 Corona-Fälle pro 100.000 Menschen in diesem Alter. Mit 3027 Fällen pro 100.000 Frauen sind sie etwas häufiger betroffen als Männer (2764). In dieser Altersgruppe befinden sich auch die jüngsten Todesopfer im Landkreis. Vier Infizierte sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. Damit stirbt einer von rund 661 Infizierten. Das entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Sticker in einer Panini-Packung Bayernstürmer Thomas Müller oder ein anderes bestimmtes der fast 700 Motive darstellt.

Mit zunehmendem Alter explodieren die Totenzahlen

Die 1058 Infizierten zwischen 60 und 79 ergeben einen Wert von 1964 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Mit 2127 Infektionen pro 100.000 Männern sind sie gefährdeter als ihre Altersgenossinnen mit 1800 Fällen. Zudem haben Männer in dieser Altersgruppe eine deutlich höhere Chance zu sterben. Obwohl sie nur ein Sechstel mehr Infektionen haben, sterben sie (24-mal) mehr als doppelt so oft wie Frauen (zehnmal). Es stirbt also einer von 31 Infizierten. Das ist in etwa so wahrscheinlich, wie bei einem Münzwurf fünfmal hintereinander Kopf zu bekommen (1 zu 32).

Besonders gefährlich ist das Virus für über 80-Jährige. Zu allem Überfluss gibt es hier auch die meisten Infektionen pro Kopf. In dieser Altersgruppe gab es 621 Infektionen. Mit 4373 Infektionen pro 100.000 Gruppenmitgliedern sind Männer häufiger betroffen als Frauen mit 3413. Fast alle Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, waren über 80. Diese Gruppe stellt 97 der 139 Todesopfer. Damit stirbt mehr als jeder sechste. Die Chance zu sterben ist also ein wenig geringer als beim Mensch-Ärgere-dich-Nicht eine Sechs zu würfeln.

Erzieher sind am häufigsten wegen Corona krankgeschrieben

Auch unter den Berufsgruppen ist das Corona-Risiko ungleich verteilt. Eine Analyse von Krankschreibungen durch die AOK auf Bundesebene hat im Dezember ergeben, dass es Pädagogen besonders häufig erwischt. Pro 100.000 Beschäftigte haben sich insgesamt berufsübergreifend 1138 wegen Corona krankgemeldet.

Bei Erziehern und Lehrern liegt diese Zahl mit 2672 fast doppelt so hoch. Alle anderen Berufe in der Top 10 arbeiten im medizinischen Bereich. Auf Platz zwei und drei finden sich medizinische Fachangestellte (2469) und Berufe in der Ergotherapie (2221). Altenpfleger sowie Gesundheits- und Krankenpfleger stehen besonders im Fokus, aber lassen sich seltener krankschreiben (jeweils 2083 und 2016).

Das geringste Infektionsrisiko haben Berufe in der Landwirtschaft (274) und in der Nutztierhaltung (340). Gefolgt von Forschern und Hochschullehrern (483) und Geschäftsführern und Vorständen in Firmen (532).

