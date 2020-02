27.02.2020

Wer sind die besten Nachwuchs-Musiker?

Talente messen sich bei Wettbewerb. Anmeldungen sind bis Mitte Mai möglich

Neusäß sucht seine größten musikalischen Talente: Im Rahmen des Neusässer Musiksommers küren die Stadt, die Sing- und Musikschule und der Kulturkreis in diesem Jahr die besten Nachwuchs-Musiker. Im Wettbewerb können Jugendliche, die in Neusäß wohnen oder dort unterrichtet werden, sich mit gleichaltrigen Musikern messen und Erfahrungen vor Publikum sammeln.

Eine fachkundige Jury wird die Leistungen bewerten. Der musikalische Wettbewerb findet am 26. und 27. Juni statt und ist öffentlich. Das Preisträgerkonzert im Rahmen des „Neusässer Musiksommers 2020“ wird am 9. Juli in der Stadthalle Neusäß stattfinden. Dabei übernimmt der Bürgermeister die Auszeichnung der besten Musizierenden sowie die Übergabe der Geldpreise.

Der Wettbewerb wird in vier Altersgruppen und acht Sparten durchgeführt: Streicher, Klavier, Zupfinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente, Popularbereich, Gesang und Ensembles. Erste Preise sind mit bis zu 300 Euro dotiert. Bewertet werden Einzel- oder Duovorträge, also originale Solokompositionen oder Sätze mit Klavierbegleitung, wobei auch der Begleiter Wettbewerbsteilnehmer sein kann. Bewertet wird jeweils nach Punkten. In jeder Altersgruppe sind jeweils drei Leistungsgruppen vorgesehen.

Anmeldungen für den Wettbewerb sind ab sofort bis Freitag, 15. Mai, möglich. Anmeldeformulare gibt es online unter www.musikschule-neusaess.de und www.kulturkreis-neusaess.de. (AL)

