vor 4 Min.

Wer steht als Rathauschef zur Wahl?

Im März bestimmen die Wähler, wer in den Gemeinden das Sagen hat. Das dürfte an manchen Orten im Augsburger Land spannend werden.

Im März werden die Bürgermeister gewählt. In den meisten Orten haben sich die Amtsinhaber inzwischen entschieden, ob sie weitermachen wollen. Doch es gibt auch schon einige Gegenkandidaten

Von Unseren Redaktionsmitgliedern

Im März 2019 werden die Bürgermeister neu gewählt. Inzwischen haben sich fast alle Amtsinhaber entschieden, ob sie weitermachen wollen oder nicht. Während in den Städten jüngere Bürgermeister im Rathaus sind, zeichnet sich im Lechtal ein Generationswechsel ab.

Bürgermeister Richard Greiner (CSU) hat bereits seine Bereitschaft signalisiert, weitermachen zu wollen. Die Nominierung ist allerdings erst auf Herbst angesetzt. Von den anderen Fraktionen im Stadtrat hat bisher niemand seinen Hut in den Ring geworfen.

Bürgermeister Michael Wörle tritt wieder an. Unterstützt wird er von SPD, Grünen und Freien Wählern. Die anderen Parteien und Gruppierungen halten sich noch bedeckt. Lediglich die Gruppierung W.I.R. hat signalisiert, dass sie höchstwahrscheinlich keinen Kandidaten stellen wird.

Paul Metz (CSU) muss sich noch keine Gedanken über eine neue Kandidatur machen, da die Bürgermeisterwahlen in Stadtbergen einen anderen Turnus haben. Metz wurde im Herbst 2017 zum zweiten Mal ins Amt gewählt. 2011 war Bürgermeister Fink zurückgetreten. Der Stadtrat wurde ganz normal im Turnus 2014 in seiner heutigen Besetzung bestimmt.

Bürgermeister Peter Högg (WfD) hatte bereits vor einigen Monaten seinen Willen bekundet, weiterzumachen und „große Projekte für die Gemeinde voranzutreiben“. Inzwischen hat er einen offiziell nominierten Gegenkandidaten: Gemeinderat Thomas Rittel ist der Kandidat der CSU. Er hat bereits angekündigt, unter anderem Platz fürs Gewerbe schaffen zu wollen und die Betreuungssituation für Kinder sowie die Wohnungsversorgung verbessern zu wollen.

Amtsinhaber Karl Hörmann hat bereits klar gemacht, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten wird. Als parteiloser Kandidat, der allerdings von der CSM unterstützt wird, tritt Jürgen Schantin an, früherer Bürgermeister von Gersthofen und derzeit dort im Stadtrat in der Gruppierung W.I.R. aktiv. Für die CSU geht die heutige zweite Bürgermeisterin Karina Ruf ins Rennen.

Bereits zwei Kandidaten um die Nachfolge von Silvia Kugelmann (UGG), die nicht mehr antritt, gibt es in Kutzenhausen. Neben Gregor Winkler von der neuen Vereinigung „Miteinander umdenken“ will auch Andreas Weißenbrunner aus Rommelsried antreten. Weißenbrunner ist inzwischen Vorsitzender des gerade erst gegründeten Ortsverbands der Freien Wähler in Kutzenhausen. Seiner Meinung nach hat sich in Kutzenhausen inzwischen seit vielen Jahren bewährt, dass sachorientierte Politik gemacht wird. Die Kommunalpolitik in der Gemeinde kennt Gregor Winkler bereits ebenfalls: Er ist der Sohn von Altbürgermeister Sebastian Winkler, der bis 2008 Bürgermeister war. Die CSU will sich nach den Sommerferien zu einem möglichen Kandidaten äußern.

Bislang gibt es in Fischach einen einzigen Bürgermeisterkandidaten und das ist der amtierende: Der Sozialdemokrat Peter Ziegelmeier, der zuletzt von einer gemeinsamen Liste aus SPD und Parteifreien unterstützt wurde, hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, noch ein drittes Mal zu kandidieren. Dazu hätten ihn auch Bürger in zahlreichen Gesprächen ermutigt, sagt er. Bei den vergangenen Kommunalwahlen 2014 hatte er keinen Gegenkandidaten und wurde mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Jürgen Mögele wurde erst im Herbst 2016 ins Amt gewählt.

In Ustersbach ist Bürgermeister Willi Reiter noch kürzer Chef im Rathaus. Er wurde im Herbst 2018 gewählt. Auch dort steht also wie in Gessertshausen keine Bürgermeisterwahl an. 2020 wird in Ustersbach nur ein neuer Gemeinderat gewählt. Erst 2026 geht dort dann wieder die übliche parallele Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister über die Bühne.

Bürgermeister Peter Wendel (Freie Wähler) hat erklärt, dass er gerne in die dritte Amtszeit gehen möchte. Als Gegenkandidat von der CSU steigt Roland Woppmann in den Ring. Der Kandidat ist von Beruf Zollbeamter, Wendel war früher Polizist.

Auch Erna Stegherr-Haußmann geht davon aus, dass sie 2020 in Adelsried wieder in den Ring steigt. 2014 hatte die SPD-Bürgermeisterin knapp ihr Amt verteidigt.

Nach 30 Jahren im Amt macht der aktuelle Bürgermeister Peter Bergmeir (SPD) in Welden den Platz frei. Nun gibt es gleich drei neue Kandidaten. Für die Freien Wähler tritt Stefan Scheider an. Er arbeitet seit Langem in der Verwaltung der Gemeinde. Die CSU schickt den 35-jährigen Weldener Christoph Huttner ins Rennen. Für die Bürgergemeinschaft Welden und Reutern tritt der 55-jährige Günter Lewentat an. Er vertrat bereits als Dritter Bürgermeister immer wieder den Amtsinhaber.

Nach über 30 Jahren im Gemeinderat und einiger Zeit als Zweiter und Erster Bürgermeister im Ehrenamt hört Michael Müller in Emersacker auf. Er wird nächstes Jahr 63 Jahre alt und will es ruhiger angehen lassen.

Mit 62 Jahren will auch Bernhard Walter im nächsten Jahr in Altenmünster nicht noch einmal kandidieren. „Es entspricht nicht meinem Anspruch, diese Herausforderung bis zum 68. Lebensjahr meistern zu wollen“, erklärte er seine Entscheidung. Sein Nachfolger könnte der 36-jährige Florian Mair werden. Er tritt für die Unabhängigen Wähler an.

Der Bürgermeister von Heretsried, Heinrich Jäckle, hat bereits bei der Bürgerversammlung im Februar seinen Hut in den Ring geworfen. Auch hier gibt es bislang keinen Gegenkandidaten.

Sehr gerne im Amt bleiben möchte der Horgauer Rathauschef Thomas Hafner. In Horgau war er vor fünf Jahren der einzige Bewerber um das Amt gewesen. Im Falle einer Wiederwahl wäre es seine vierte Amtszeit.

Als erste Gruppierung in Zusmarshausen hat die neu formierte Bürgerliste (BLZus) einen Herausforderer für Bürgermeister Bernhard Uhl benannt. Stefan Vogg soll den CSU-Politiker aus dem Sattel heben. Vogg ist amtierender Gemeinderat und Dritter Bürgermeister (bislang SPD/Aktive Bürger).

Nachdem sich Edgar Kalb zunächst bedeckt hielt, ist nun klar: Er tritt wieder an. Aber nicht ohne Gegenkandidaten. Für die CSU geht der Dinkelscherber Ulrich Fahrner ins Rennen. Fahrner ist erst seit Kurzem bei den Christsozialen. Politisch aktiv ist er aber schon lange.

Der amtierende Bürgermeister Anton Gleich tritt noch einmal an. Lange habe er überlegt, ob er mit 65 Jahre noch eine Amtszeit anstreben will. Letztendlich gebe es aber noch einige Projekte, die er in der Holzwinkelgemeinde vorantreiben möchte. Über einen Gegenkandidaten ist noch nichts bekannt. "Kommentar

Themen Folgen