vor 33 Min.

Wer sucht die Musik im Supermarkt aus?

Wer im Augsburger Land einkauft, hat oft eine leise Melodie im Ohr. Diese kommt aus ganz unterschiedlichen Quellen und gefällt nicht immer jedem.

Mit Musik kaufen Kunden entspannter ein und legen mehr Produkte in ihren Einkaufswagen. Sogar die Art des Weines kann die Musikauswahl beeinflussen. So lautet die These einer Marketingexpertin der Universität Köln. Denken die Kunden aus der Region genauso, oder stört die Dauerbeschallung, wie sie einige Kritiker bezeichnen?

In der Edeka-Filiale von Andreas Schmid in Neusäß-Steppach läuft Musik. Allerdings eine, die „Besucher nicht bewusst wahrnehmen“ und die nicht polarisiere, sagt er. Zuvor hatte der Supermarkt das Programm eines speziellen Radiosenders genutzt, es dann aber schnell wieder abgedreht. Der Sender beliefert deutschlandweit tausende von Läden mit speziell ausgewählter Musik – aber auch mit Werbung. Die sei den Kunden zu stressig, klagt Schmid. „Sie haben sich bei uns beschwert.“ Inzwischen nutzen sie das Musikangebot einer Hamburger Firma, die speziell für Supermärkte und Arztpraxen „unbekannte Melodien“ komponierten. Einen Einfluss auf das Kaufverhalten hat Schmid bei seinen Kunden trotz angenehmer Musik nicht bemerkt. „Der Service lockt zum Einkaufen“, ist sich der Filialleiter sicher. Die Musik helfe nichts, wenn die Kunden sich unwohl fühlten.

Musik aus dem Radio oder eigene Auswahl?

Auch für die Parfümerie Kirner in Gersthofen ist Stille keine Option. Geschäftsführerin Hanni Scharner erklärt: „Bei uns läuft die Musik aus dem Radio nebenbei.“ Eine bewusste Auswahl trifft sie aber nicht. „Es kommt, was kommt.“ So kann es auch sein, dass die Kunden Werbung mitbekämen – beschwert habe sich darüber aber noch keiner, sagt Scharner. Die Konzentration auf das Gehör sei bei ihr im Geschäft sowieso zweitrangig: „Die Kunden wollen bei uns riechen was sie kaufen.“

Im Meitinger Modehaus Schneider Women ist die Musikauswahl Chefsache, wie Geschäftsführerin Cathrin Schneider erklärt. „Meine Mutter sucht die Musik selbst aus, abhängig von der Jahreszeit.“ Eine bewusste Auswahl, um das Kaufverhalten zu steuern, nimmt das Modehaus aber nicht vor. Im Sommer spielen sie lockere und im Winter entsprechend weihnachtliche Musik. Das Musikspektrum sei flexibel gewählt: Vom griechischen Schlager bis zu aktuellen Charts und modernen Klängen werde den Kunden viel geboten. „Wir achten darauf, keine extreme Musik zu spielen und Schimpfwörter kommen bei uns sowieso nicht vor“, sagt Cathrin Schneider.

Bei ihr würden schließlich auch Ältere einkaufen, deren Geschmack nicht ignoriert werden dürfe. Ihren Kunden würde die Musikauswahl gefallen, nur ab und zu kämen kleine Beschwerden – aber Musik ist nun mal Geschmackssache. Und ein bisschen Hintergrundgeräusch muss einfach sein. (mells)

