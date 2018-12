09:24 Uhr

Wer übernimmt die Praxis in Dinkelscherben?

Der Ärztemangel ist gerade auf dem Land ein großes Problem. Das weiß auch der HNO-Arzt Hans-Ulrich Kroner. Er greift zu einem ungewöhnlichen Mittel, um einen Nachfolger zu finden.

Von Michael Kalb

Die Giraffe hat Halsschmerzen, das Nashorn Schnupfen und die Koalabären verstehen kein Wort. Was nach einer Komödie klingt, ist in Wirklichkeit der Anfang eines Videos, das der Hals-Nasen-Ohren Arzt Dr. Hans-Ulrich Kroner gedreht hat. „Ersparen Sie uns den Tierarzt und übernehmen Sie meine Praxis“ ruft er in dem kurzen Clip auf und hofft nach langer Suche, endlich einen Nachfolger für seine Praxis zu finden.

Seit über 20 Jahren arbeitet Kroner also HNO-Arzt in Dinkelscherben. Nun möchte er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen und das Fortbestehen seiner Praxis sichern. Dazu gehören rund 1500 Patienten im Quartal, drei Mitarbeiterinnen und die gesamte Einrichtung. Doch, dass die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger so schwierig sein würde, habe er nicht gedacht.

„Bei einem konkurrenzlosen Einzugsgebiet von gut 30 Kilometern habe ich immer mit vielen Interessenten gerechnet“, sagt Kroner. Doch die Anfragen blieben aus. Mittlerweile hat der Arzt alle HNO-Kliniken und auch Universitäten in Deutschland angeschrieben, um auf seine Praxis hinzuweisen. Zusätzlich griff er nun zu einem außergewöhnlichen Mittel und drehte ein kleines Video, welches er online in entsprechenden Kreisen und unter

seinen Kollegen verbreiten will.

Ärztemangel ist auf dem Land ein großes Problem

Das zunehmende Problem des Ärztemangels in ländlichen Gebieten ist bekannt. Immer weniger Mediziner sind bereit, sich als Vertragsarzt, vor allem in ländlichen Gebieten, niederzulassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nennt dafür mehrere Gründe wie die zunehmende Bürokratisierung oder eine schwache Infrastruktur. Zudem sei die flächendeckende Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Gefahr.

Für Kroner seien all dies Punkte, die auf Dinkelscherben nicht zutreffen würden. Im Video und im Gespräch erwähnt der Arzt deshalb stets auch die Nähe Dinkelscherbens zu Augsburg. „Junge Ärzte, die lieber in der Stadt leben wollen, könnten trotzdem in weniger als einer halben Stunde in der Arbeit sein“, sagt Kroner. Vor Ort und im ganzen Landkreis gäbe es eine hervorragende Infrastruktur und Stadtanbindung. Ebenso sei die medizinische Versorgung in Dinkelscherben sehr gut. Allgemeinmediziner, eine Frauenärztin, ein Kinderarzt, ein Zahnarzt und eine Apotheke liegen im Zentrum. Im Praxisgebäude von Kroners HNO-Klinik befindet sich ein Hörakustikgeschäft. Für den Arzt ist sicher, dass er nach dem Frühjahr 2019 seine Praxis aufgeben wird. Bis dahin sucht er weiter nach einer Nachfolge, um seinen großen Patientenstamm und seine Mitarbeiterinnen nicht zurücklassen zu müssen. Doch die Suche muss weiterhin neben der Arbeitszeit verlaufen, denn die Praxis von Kroner ist so gut frequentiert, dass er bereits seit Jahren keine neuen Patienten mehr aufnehmen könne. Und umso größer ist auch seine Verwunderung, dass sich niemand um dieses „gemachte Nest“ beworben hat.

Das Video finden Sie hier.

