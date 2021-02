vor 31 Min.

Wer zieht auf das Gelände des früheren Winkelhofs in Vallried?

Der marode Winkelhof in Vallried ist abgerissen. Wie soll es dort nun weitergehen?

Plus Der alte Winkelhof in Vallried ist abgerissen. Die Pläne, dort sozialen Wohnungsbau anzusiedeln, werden jetzt noch einmal geprüft.

Von Katja Röderer

Die Pläne waren längst gemacht. Der Winkelhof am Kirchle im Zusmarshauser Ortsteil Vallried ist auch schon abgerissen. Damit ist die Sicht auf das Areal frei, das bald neu bebaut werden soll. Der ungestörte Blick über das Gelände hat allerdings zur Folge, dass die Marktgemeinde ihre Vorstellungen von dem Bebauungsplan "Beim Kirchle" jetzt noch einmal komplett über den Haufen werfen könnte.

Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) erklärte, dass man vorher nicht wissen konnte, wie es in Vallried einmal aussehen würde, nachdem das alte Gebäude abgerissen ist. Jetzt könne man sich noch Gedanken machen, was dort entstehen soll. Bis zum Abriss waren acht bis zehn Wohnungen für sozial schwache Familien angedacht. Für das Projekt waren Fördermittel aus dem kommunalen Wohnraumförderprogramm in Aussicht gestellt worden.

Winkelhof in Vallried: Doch lieber ein kleineres Mehrfamilienhaus bauen

Mitte Dezember wurden die ersten Stimmen laut, dass auf den 3000 Quadratmetern Fläche auch ein kleineres Mehrfamilienhaus mit drei bis vier Wohnungen und einigen Einfamilienhäusern denkbar wäre. Marktgemeinderat Johann Reitmayer (CSU) hatte die Diskussion angestoßen. Nach seinem Vorschlag würde es ein 950 Quadratmeter großes Grundstück mit vier Wohneinheiten, fünf Garagen und Stellplätzen sowie Geräteschuppen geben, dazu zwei nördliche Grundstücke mit je 630 Quadratmetern und zwei zusätzliche mit je 700 Quadratmetern. Das Mehrfamilienhaus soll wegen der Hanglage im südwestlichen Bereich entstehen, Richtung Kirchle wären flachere Einfamilienhäuser vorgesehen.

Einst war dies ein stolzes Anwesen. Jetzt ist der Winkelhof in Vallried abgerissen. Bild: Marcus Merk

Der Ortssprecher von Vallried, Markus Böck, sprach sich ebenfalls dafür aus, das Mehrfamilienhaus nicht an die Stelle des abgerissenen Winkelhofs zu stellen, um den Ausblick nicht zu verbauen. Sabine Gay von der rechtlichen Bauverwaltung erklärte, dass mit der neuen Vorstellung ein Umdenken einhergehe, weil der Fokus somit nicht mehr darauf ausgerichtet sei, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dann gehe es vielmehr darum, die Fläche optimal zu verwerten.

Bürgerliste will die Pläne für den Winkelhof nicht über den Haufen werfen

Sabine Gay erklärte weiter, dass sich die Entwicklung des Baugebiets um etwa drei bis vier Monate verzögern würde. Auch müsste mit mehr Planungskosten gerechnet werden, wenn jetzt alles noch einmal neu gemacht werden soll. Die Fraktion der Bürgerliste lehnte den Gedanken ab, alles neu zu planen, eben weil das Zeit und Geld koste, wie Harry Juraschek erklärte, und weil sie an der Idee des sozialen Wohnbaus festhalten wollten, wie Susanne Hippeli sagte. Sie wurden jedoch von den anderen Fraktionen im Gemeinderat überstimmt.

Die Verwaltung prüft nun, welche Auswirkung es auf Planungskosten, Mehrwert an Wohnfläche und Fördermittel hätte, wenn die Marktgemeinde sich für ein kleineres Mehrfamilienhaus und einige Einfamilienhäuser anstelle des Winkelhofs entscheidet.

