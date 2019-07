vor 12 Min.

Werben um die Geliebte

Das Salonorchester Con Sortimento überrascht mit einer gelungenen Operettenaufführung

Wahrscheinlich als Kontrastprogramm zum heißen Wetter wählte Ulrich Hermann als erstes Stück seines Konzertes „Eine musikalische Schlittenfahrt“ von Leopold Mozart. Nicht nur den Vater Wolfgang Amadeus Mozarts, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 300. Mal jährt, sondern auch Jaques Offenbach sollte zu seinem 200. Geburtstag musikalisch geehrt werden.

Er gilt als der Erfinder der Operette. Sein zweiter Kompositionsversuch in dieser Richtung war „Pepito oder das Mädchen von Elizondo“. Das Stück wurde 1853 in Paris uraufgeführt, und der Komponist übernahm selbst eine Rolle. In der Dinkelscherber Aufführung übernahm Brigitta Hermann (Sopran) die Rolle der Manuelita, Florian Mitterwald den Miguel, und Bernhard Blaschke-Wenisch ist Vertigo. Die drei Sänger übernahmen selbst die Regie und Ulrich Hermann hat das Stück instrumentiert.

Wie in vielen anderen Operetten geht es um die Liebe und das Werben um die angebetete Dame. Florian Mitterwald überzeugt als Miguel mit seinem wohltönenden, einschmeichelnden Tenor mit facettenreicher Phrasierung, der ihn aber dennoch nicht ans Ziel seiner Wünsche führt. Brigitta Herrmann (Sopran) versteht es, das kecke und selbstbewusste Element der umworbenen Manuelita nicht nur schauspielerisch, sondern ebenso mit ihrer volltönenden, auch in hohen Lagen treffsicheren Stimme umzusetzen. Bernhard Blaschke-Wenisch war die Rolle des Vertigo wie auf den Leib geschneidert. Als „Tausendsappermeter“ fegte er über die Bühne, ließ seinen runden, vollen Bariton durch den Raum schwingen und gewann letzten Endes durch seine beherzte Art auch das Herz Manuelitas.

Zu jeder Zeit war das Salonorchester unter der sicheren Leitung von Ulrich Hermann voll konzentriert und zeigte musikalische Kompetenz. (mima)

