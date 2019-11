vor 59 Min.

Wertingen ist Feuer und Flamme für die Wertinger Nacht 2019

Die Wertinger Nacht geht in die zwölfte Runde. Was in der langen heißen Nacht alles geboten ist.

Von Andreas Dengler

Eine „heiße Nacht in Wertingen“ oder „für das Städtle brennen“ – das Motto der Wertinger Nacht weckt Assoziationen. Am Freitag, 15. November, geht die „lange“ Nacht in die zwölfte Auflage. Das Einzugsgebiet reicht weit über die Landkreisgrenze hinaus. „Wir sind Feuer und Flamme für Wertingen“, sagt der Organisator und Vizevorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Wertingen, Alexander Bischof.

Ein Hauch von Karneval in Rio versprühen die Tänzer des Sambazugs Pimento. Im Laufe des Abends werden sie durch die Innenstadt ziehen. Ganz heiß geht es auch bei den fünf jungen Feuerakrobaten vom TSV Wertingen zu. Die Jugendlichen studieren extra eine Feuershow und Jonglagen ein.

Das Heimatmuseum öffnet seine Pforten

Einen Blick in die Geschichte, natürlich passend zum Motto, bieten die Museen. In der Stadtgeschichte hat das Feuer eine große Rolle gespielt. Das Heimatmuseum öffnet seine Pforten und bietet stündlich Führungen an. Außerdem ist ein Stadtrundgang mit dem Titel „Wertingen brennt“ geplant. Im Radiomuseum zeigt Otto Killensberger einen Film über die Lechstahlwerke in Herbertshofen. Barbara Wilms und Gerald Schmid lesen am Lagerfeuer Geschichten vor. In der städtischen Galerie ist die Ausstellung von Hartmut Pfeuffer geöffnet.

Die Innenstadt wird zum verkehrsfreien Gebiet. Über 40 Einzelhändler und Geschäftsleute beteiligen sich an der Aktionsnacht.

Ein musikalisches Feuerwerk bietet die Bläserphilharmonie in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Die Musikschule schickt die Bands Kesselrock und InsideOut im Schloss auf die Bühne.

Das Thema ist eine absolute Steilvorlage für die Feuerwehr. Dementsprechend groß ist das Aufgebot, das die Wertinger Wehr beisteuert.

Einen Film über die Herstellung von Glas

Was im Feuer alles entstehen kann, zeigt die Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp. Einen Film über die Herstellung von Glas führt die Glaserei Seitz vor. Goldschmiedemeister Andreas Hirn wird am offenen Feuer Schmuck fertigen.

Die jungen Wertinger beteiligen sich ebenso an der „langen“ Nacht: Das Team der Schülerzeitung des Gymnasiums will die lustigsten Schulanekdoten wissen. Das Juze Wertingen plant eine Lightpainting-Aktion. Außerdem werden die Hausfassaden beleuchtet.

Das Gewinnspiel der Wirtschaftsvereinigung gleicht einer Schnitzeljagd: Alle Teilnehmer müssen Stempel sammeln. Der Hauptpreis ist eine Fahrt mit dem Heißluftballon für zwei Personen.

