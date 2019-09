04:03 Uhr

Weshalb Klee nicht nur ein Glückssymbol ist

Klee ist nicht nur eine tolle Insektennahrung, sondern auch für den menschlichen Stoffwechsel gut. Auch bei chronischen Schmerzen soll er helfen.

Von Diana Zapf-Deniz

Das vierblättrige Kleeblatt ist ein Symbol des Glücks. Im Minnegesang steht Klee für die belebte Natur, liebliche Orte, die Liebe und als Sinnbild für den Sommer. Und über den grünen Klee lobt man ziemlich übertrieben. Weltweit gibt es 245 Kleearten, nur in Australien und in der Antarktis findet man ihn nicht. Während viele Gartenbesitzer den Klee als unliebsames Unkraut sehen, gibt es doch so viel Positives über diese Pflanze zu berichten, die zu den Schmetterlingsblütlern gehört.

Die Blüten ernähren die Raupen des Bläuling-Falters und werden von anderen Insekten mit langen Saugrüsseln besucht, wie etwa von den Honigbienen, Schmetterlingen und Hummeln. Gerade als Bienenweide ist der Rotklee sehr beliebt und in der Landwirtschaft werden etwa 16 verschiedene Kleearten als Futterpflanzen verwendet, meistens der Wiesen-Klee (Trifolium pratense). Der Rotklee dagegen hat einen hohen Proteingehalt, der nicht nur für das Weidevieh gut ist, sondern auch für den menschlichen Stoffwechsel.

Die Pflanze hat die Fähigkeit an den Wurzeln mithilfe von Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft zu binden. Der Stickstoff wiederum wird so zum Dünger. Deshalb dient der Klee, insbesondere der Steinklee, zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und zur Gründüngung.

Weiß-Klee enthält besonders viel Nektar

Wenn man aus einer Kleeblüte eine einzelne Röhrenblüte herauszieht, kann man mit dem Mund den süßlichen Nektar heraussaugen. Das machte gerade Kindern sehr viel Spaß. Besonders viel Nektar enthält der Weiß-Klee mit seinen bis zu 80 Einzelblüten. Die Blüten des Rotklees, die purpurrot oder rosa sind, haben den Namen Himmelsbrot. Im Internet gibt es den Blogger Unkrautgourmet. Dort findet man ein Rezept für ein Rotkleeblütenbrot, das man tatsächlich als Brot zubereiten kann oder auch als Kuchen.

Ebenso kann man eine Handvoll Klee in Salzwasser blanchieren und mit ins Gemüse geben oder als Suppeneinlage. Die Gerb- und Nährstoffe bekommen dem Körper gut und sind eine gesunde Abwechslung in der Küche. Weitere lustige Namen für den Klee sind Hummellust, Zuckerbrot und Zuckerblümli.

Rotklee enthält Phytoöstrogene (Isoflavone) und wird gegen Wechseljahrbeschwerden als Hormonersatztherapie eingesetzt, bei Hitzewallungen und Herzklopfen und wirkt vorbeugend bei Krebs (nicht bei oestrogenabhängigem Krebs) und Demenz.

Heilwirkung bei chronischen Venenleiden, Hämorrhoiden und Wadenkrämpfen

Steinklee hat eine anerkannte Heilwirkung bei chronischen Venenleiden, Hämorrhoiden und Wadenkrämpfen und hilft äußerlich angewandt bei Verstauchungen und Blutergüssen.

Möchte man den Klee nun absolut nicht im Garten haben, kann man dennoch auf Unkrautvernichter verzichten. Wichtig ist, dass die betroffenen Stellen gründlich mit einem Vertikutierer bearbeitet werden. Anschließend füllt man mit feiner Erde und frischem Grassamen auf. Kalk und Hornspäne helfen, das Graswachstum zu fördern und dämmen den Klee in seinem Wachstum ein.

Häufiges Rasenmähen dient eher dem Klee als dem Rasen, denn die Sommerhitze lässt das Gras vertrocknen, nicht aber den Klee. Zudem ist der Klee lichthungrig und eine kurz geschnittene Wiese verstärkt das Kleewachstum, da sie enorm viel Licht bietet. Wenn man nun eine Wiese voller Klee hat, kann man sie aber vielleicht auch gleich als Rasenersatz ansehen.

