Weshalb die Hundesteuer in Horgau teurer wird

Plus Rund 200 Hunde sind in der Gemeinde Horgau angemeldet, die Dunkelziffer dürfte höher sein. Die gemeldeten Halter müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen.

Von Michaela Krämer

Hundebesitzer in Horgau müssen bald tiefer in die Tasche greifen. Einer Änderung der Hundesteuersatzung zum 1. Januar stimmte der Gemeinderat zu. Auslöser dieser Erhöhung ist, dass der Freistaat Bayern eine neue Mustersatzung für die Hundesteuer erlässt. Die Gemeinde Horgau wolle sich an diese Mustersatzung anlehnen, da es eine gewisse Rechtssicherheit mit sich bringt, wie Bürgermeister Thomas Hafner erklärte. Rund 200 Hunde sind in der Gemeinde angemeldet, die Dunkelziffer, gerade Zweit- und Dritthunde betreffend, ist vermutlich höher.

34 Stationen für Hundetoiletten sind in Horgau aufgestellt

Insgesamt 34 Stationen für Hundetoiletten sind in der Gemeinde aufgestellt. Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Neben der Leerung der Toiletten und dem Auffüllen der Tüten im Spender gab es viele Vorfälle durch frei laufende Hunde. Daher bringt auch die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit einen erheblichen Aufwand mit sich.

Aufgrund der sozialen Bedeutung eines Hundes speziell für ältere Menschen sollte der Beitrag für den ersten Hund nicht zu stark angehoben werden, so Günter Steer (Bündnis Umwelt) und Martin Hildensperger (Bürgerverein).

Für den ersten Hund werden in Horgau ab Januar 80 Euro fällig

Zuletzt wurde die Hundesteuer 2009 erhöht. Für den ersten Hund werden ab Januar 80 Euro fällig. Der zweite Hund kostet 120 Euro, für jeden weiteren Hund werden 150 Euro erhoben. Für Kampfhunde beträgt die Steuer das Zehnfache der einfachen Steuersätze. Für Bestandskampfhunde gilt nach wie vor der einfache Satz. Eine Ermäßigung, wie auch in der Satzung vom Freistaat Bayern festgelegt, wird es für Kampfhunde künftig nicht mehr geben. Steuerermäßigung wird es künftig für Hunde in Einöden und Weilern mit nicht mehr als 100 Einwohnern geben. Hunde von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhaber eines Jagdscheines bleiben von der Steuer befreit.

Jürgen Tögel (BV) schlug vor, die Satzung der Hundesteuer künftig alle drei Jahre zu prüfen.

