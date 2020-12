Weshalb dieses Silvester genau das richtige für Feiermuffel ist

Plus Silvester ist nur einmal im Jahr. Das muss doch gefeiert werden. Ganz anders in diesem Jahr. Corona sei Dank, dürften die Feiermuffel sich jetzt denken.

Was machst du eigentlich an Silvester? Eine von diesen Fragen, die jedes Jahr wiederkommen. Gerne schon im November. Und dann geht es los: Soll es die große Silvestersause sein? Ein gemütlicher Abend mit Raclette? Oder all dem Trubel entgehen und den Abend gemütlich auf der Couch verbringen? Letzteres ist oft ja gar keine Option. Silvester ist nur einmal im Jahr. Das muss doch gefeiert werden. Ganz anders ist das in diesem Jahr. Stichwort Ausgangssperre. Corona sei Dank, dürften die Feiermuffel sich jetzt denken. Wer dem gefühlten Feierzwang an Silvester eigentlich eh schon immer entgehen wollte, braucht endlich keine Ausrede mehr. Absagen nicht nötig. Zu verpassen gibt es ohnehin nichts.

Das große Feuerwerk bleibt in diesem Jahr wohl aus

Auch nicht das große Feuerwerk um Mitternacht. Ganz abgesagt ist das im Augsburger Land zwar nicht, es dürfte aber wohl drei Nummern kleiner ausfallen. Böllern ist kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen, sagt die Polizei. Wer dennoch nicht verzichten kann, sollte seine Raketen im eigenen Garten starten lassen. Vorausgesetzt, er hat noch welche aus dem Vorjahr. Die allermeisten werden wohl ganz auf Feuerwerk verzichten. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt lieber die Korken knallen.

