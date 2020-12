19:30 Uhr

Weshalb ein Dinkelscherber die Aussicht auf der Zugspitze fast für sich allein hat

Plus Alexander Gilg aus Dinkelscherben hat zurzeit den wohl höchsten Arbeitsplatz Deutschlands. Dort, wo sich normalerweise hunderte Touristen tummeln, ist es zurzeit unheimlich still.

Von Philipp Kinne

Langsam klettert die Sonne über die Bergkette in der Ferne. Hoch oben, auf 2962 Metern, genießt Alexander Gilg den Sonnenaufgang. Er befindet sich zurzeit auf der verwaisten Zugspitze. Dort, wo sich normalerweise hunderte Touristen aus aller Welt tummeln, ist es still geworden. Wegen der Corona-Regeln finden sich weder Skifahrer noch Bergsteiger auf dem Gipfel. "Das ist schon etwas ganz Besonderes", sagt Gilg. Doch er ist nicht nur wegen der grandiosen Aussicht auf dem höchsten Gipfel Deutschlands.

Alexander Gilg arbeitet beim Zusmarshauser Lebensmittelgroßhändler Chefs Culinar. Seit 15 Jahren kümmert er sich um die Technik von Großküchen. Und eine solche hat das Unternehmen auch an ein neues Restaurant auf dem Gipfel der Zugspitze verkauft. Mitte 2018 ist das eröffnet worden. "Es war nicht einfach, die Küche auf den Berg zu bringen", sagt Gilg. Schließlich geht das nur mit der Gondel. Der enorme Aufwand habe sich gelohnt, meint Gilg. Das Geschäft im Restaurant lief gut - doch dann kam Corona. Die Folge: Gähnende Leere, auch im wohl höchsten Restaurant Deutschlands. Dennoch muss die Großküche instand gehalten werden. Und deshalb darf Gilg als einer der wenigen zurzeit trotz Corona hoch hinaus.

Eine halbe Stunde Gondelfahrt zum Arbeitsplatz auf der Zugspitze

Um zu seinem derzeitigen Arbeitsplatz zu gelangen, muss Alexander Gilg etwa eine halbe Stunde lang mit der Gondel auf den Gipfel fahren. "Da darf man nichts vergessen, sonst dauert es lange", sagt er. Doch der Aufwand lohne sich schon allein wegen des atemberaubenden Ausblicks. Besonders schön sei der in der vergangenen Woche gewesen, als es im Augsburger Land tagelang nur dichte Nebelschwaden zu sehen gab. "Da hab ich den Sonnenaufgang besonders genossen", sagt Gilg.

8 Bilder So schön ist die Aussicht von der Zugspitze Bild: Alexander Gilg

Seit rund sechs Jahren arbeitet der 28-Jährige schon in der Großküchentechnik. Einen vergleichbaren Arbeitsplatz habe er in dieser Zeit aber noch nicht gehabt. Allerdings: Auch in der WWK-Arena in Augsburg und in der Allianz-Arena in München hatte Gilg schon zu tun. Ebenfalls Orte, die eigentlich die Massen anziehen und wegen der Corona-Regeln nun gähnend leer sind. Ganz allein ist der Dinkelscherber auf dem höchsten Gipfel Deutschlands aber auch jetzt nicht.

Skilifte und Seilbahnen sind wegen Corona geschlossen

"Im Schnitt sind hier oben etwa 30 bis 40 Leute", sagt Gilg. Darunter zum Beispiel Maschinisten oder Bergwächter. Die üben regelmäßig den Ernstfall, sollte zum Beispiel eine Gondel stecken bleiben. Und auch die Skipisten auf der Zugspitze werden für den Einsatz vorbereitet. Die Pisten sind schon präpariert, erzählt Gilg, doch Skifahrer bleiben aus.

In Bayern dürfen Skilifte, Seilbahnen und die dazugehörige Gastronomie während des Lockdowns zurzeit nicht öffnen. Die Zugspitze wäre schon im November bereit für einen Saisonauftakt gewesen, heißt es in einer Mitteilung der bayerischen Zugspitzbahn. Wegen den Beschlüssen der Staatsregierung ist der Auftakt nun aber ins kommende Jahr verschoben. Auch im Skigebiet Garmisch, das im Laufe des Dezembers den Betrieb aufgenommen hätte, werden die Anlagen weiter stillstehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen