Westendorf

vor 31 Min.

16 Jahre nach großer Überschwemmung: Westendorf weiht Hochwasserschutz ein

Was relativ unspektakulär aussieht, kostet zwei Millionen Euro und rettet im Notfall ein Dorf vor Überschwemmungen: Zwei Tore drosseln in Westendorf bei Hochwasser künftig den Abfluss und verhindern so, dass das Dorf überflutet wird.

Plus 2005 stand ein Viertel von Westendorf unter Wasser. Die Katastrophe war der Ursprung eines Hochwasserschutzes, der vor Kurzem eingeweiht wurde.

Von Marco Keitel

Zwei Tore am Mühlkanal sollen künftig dafür sorgen, dass Hochwasser sich nur außerhalb von Westendorf abspielen. Drohen Überschwemmungen, fahren sie herunter. Die Wiesen vor dem etwa 700 Meter langen Deich am Ortsrand laufen mit Wasser voll, das 1600-Einwohner-Dorf selbst bleibt trocken. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde der zwei Millionen Euro teure Hochwasserschutz am Dienstag eingeweiht. Für 600.000 Euro wurde außerdem ein Stück weiter westlich die Schmutter renaturiert. Ihr Lauf ist mit zwei neuen Schleifen nun länger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

