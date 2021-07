Auto fängt auf der B2 bei Westendorf Feuer und brennt aus

Ein 52-Jähriger bemerkt plötzlich während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum dringt. Reaktionsschnell fährt er sofort von der B2 ab.

Einen Riesenschreck hat ein Autofahrer am Samstag auf der B2 bekommen. Kurz vor der Ausfahrt Westendorf drang plötzlich Rauch aus dem Motorraum.

Der 52-Jährige war in Richtung Donauwörth unterwegs, als gegen 13 Uhr im Fahrzeug die Motorkontrollleuchte aufblinkte.. Bereits wenige Augenblicke später drang Rauch aus dem Motorraum. Der Mann fuhr sofort an der Anschlussstelle Westendorf von der B2 ab und parkte seinen Wagen. Bis die gerufene Feuerwehr eintraf, brannte es lichterloh im Motorraum. Die Feuerwehr Westendorf konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Es wird laut Polizei von einem technischen Defekt ausgegangen. (thia)