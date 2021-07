Westendorf

vor 43 Min.

Das Westendorfer Dorfplatzflimmern präsentiert ein 20 Jahre altes Stück

Zum 30. Jubiläum spielte die Heimatbühne Westendorf das Stück "z´Loch in d´r Wand" von Bernd Gombold. Beim Dorfplatzflimmern mit Nostalgie soll eben dieses Stück über die Leinwand am Westendorfer Dorfplatz flimmern.

Plus In Westendorf kommt das Theater ins Freiluftkino. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter ganz besonderen Vorzeichen.

Von Steffi Brand

Seit ein paar Jahren hat es Tradition: Das Dorfplatzflimmern mitten in Westendorf. Dann kommt die Truppe der Heimatbühne Westendorf am Dorfplatz zusammen, das Theaterstück der vergangenen Saison gemeinsam anzusehen – und zwar unter freiem Himmel. Doch wie so oft ist im Jahr 2021 – coronabedingt – einiges anders. Das Dorfplatzflimmern soll trotzdem stattfinden – und zwar am kommenden Freitag, 30. Juli. Nur das Stück vom Vorjahr kann der Theaterverein heuer nicht präsentieren, denn in der vergangenen Saison blieb die Bühne leer.

